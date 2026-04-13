Justyna Steczkowska przemówiła do fanów z korkiem w ustach. Zaskakujący widok

Justyna Steczkowska zaskakuje ćwiczeniami dykcji na Instagramie

Obserwatorzy Justyny Steczkowskiej na Instagramie mogli przeżyć niemałe zdziwienie. Znana artystka pochwaliła się kulisami przygotowań do wyczekiwanego projektu „Steczkowska Demarczyk”. Piosenkarka przyznała, że wybrane utwory są niezwykle skomplikowane i wymagają od niej znacznie większego nakładu pracy niż zazwyczaj. Kluczem do sukcesu jest tutaj perfekcyjna wymowa, co zmusza gwiazdę do stosowania specjalistycznych metod. Jedną z nich jest wypowiadanie słów z umieszczonym w ustach korkiem. Na początku nagrania trudno było zdekodować jej komunikat, jednak po chwili wszystko stało się jasne, gdy sama zainteresowana wytłumaczyła cel tego intrygującego zabiegu.

ZOBACZ TAKŻE: Ojciec Justyny Steczkowskiej był księdzem. Prawda o jego odejściu z Kościoła wyszła na jaw

Justyna Steczkowska wymaga od siebie za dużo. Gwiazda pracuje na okrągło

„Kochani, tak ćwiczę już od tygodni. Z korkiem. [...] Nawet w samochodzie muszę ćwiczyć. To jest tak trudny materiał... Ale koncert będzie super. To wam mogę obiecać” - mówiła na Instagramie Justyna Steczkowska.

Wielki sukces trasy Justyny Steczkowskiej z utworami Ewy Demarczyk

Obecnie piosenkarka całą swoją energię skupia na nadchodzących występach pod szyldem „Steczkowska Demarczyk”, które bezpośrednio nawiązują do jej niedawno wydanego krążka o tym samym tytule. Była reprezentantka Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji weźmie na warsztat niezapomniane kompozycje ikony polskiej estrady. Inauguracja całego muzycznego przedsięwzięcia zaplanowana jest na 13 kwietnia w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Jak się okazuje, fani błyskawicznie zareagowali na to wydarzenie, wykupując absolutnie wszystkie dostępne w sprzedaży wejściówki.

„Czasem brakuje słów, a dziś właśnie tak jest. Wszystkie bilety na koncert »Steczkowska Demarczyk« na godzinę 19:30 zostały wyprzedane. Dziękuję Wam! Za zaufanie. Za obecność. Za to, że chcecie iść ze mną w tę podróż - nie tylko muzyczną, ale też emocjonalną, głęboką i prawdziwą. To spotkanie z wrażliwością, z historią, z kobiecą siłą” - mówiła na Instagramie wdzięczna Justyna Steczkowska.