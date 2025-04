Dziennikarka TVP niespodziewanie zniknęła z anteny. Później wydała oświadczenie!

Justyna Dobrosz-Oracz (47 l.) przez wiele lat była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Karierę zaczęła w 2000 roku jako członkini redakcji "Telexpressu", a już po kilku latach zaczęła się pojawiać na wizji. Sześć lat była główną reporterką "Wiadomości" TVP. Dziennikarka zasłynęła ze swoich materiałów, w których zadawała politykom kłopotliwe pytania w Sejmie, często obnażając ich niewiedzę czy brak dobrej woli.

W styczniu 2016 roku Justyna Dobrosz-Oracz została zwolniona z TVP wraz z kilkunastoma innymi dziennikarzami. Po odejściu z telewizji publicznej była związana z "Gazetą Wyborczą". W ubiegłym roku powróciła do macierzystej stacji.

Wiem, że zabrzmi mało skromnie, ale wracam też na prośbę tysięcy Polaków, którzy przez ostatnie dwa miesiące pisali do mnie w mediach społecznościowych, zaczepiali na ulicy, w sklepie, dopingowali do powrotu do TVP - powiedziała wtedy w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.