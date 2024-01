Sensacyjny powrót do TVP! Justyna Dobrosz-Oracz potwierdza krążące plotki: Wracam na prośbę tysięcy Polaków

Sensacyjny powrót do TVP! Justyna Dobrosz-Oracz poprowadzi program w TVP Info

Ostatnie tygodnie to czas wielkich zmian w Telewizji Polskiej. Na antenę wracają dobrze znane nazwiska, wśród nich znalazła się Justyna Dobrosz-Oracz. Dziennikarka przez ostatnie lata była związana z "Gazetą Wyborczą". - Z wielkim bólem składałam wypowiedzenie, ponieważ “Gazeta Wyborca” dała mi absolutną wolność, której nigdy wcześniej nie miałam. To wspaniałe miejsce do pracy dla kogoś, kto jest demokratą, szanuje takie wartości jak prawa człowieka. To właśnie GW wyciągnęła rękę do tych, którzy stracili pracę w mediach publicznych po objęciu rządów przez PiS. Robię to, bo nie jest mi wszystko jedno. Trzeba odbudować media publiczne ze zgliszcz, przywrócić widzom wiarę w prawdę. To wielkie wyzwanie. Wiem, że zabrzmi mało skromnie, ale wracam też na prośbę tysięcy Polaków, którzy przez ostatnie dwa miesiące pisali do mnie w mediach społecznościowych, zaczepiali na ulicy, w sklepie, dopingowali do powrotu do TVP - powiedziała w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

Justyna Dobrosz-Oracz od 1 lutego będzie prowadzić w TVP Info rozmowy z politykami w programie "Gość poranka". Nieoficjalnie mów się, że dostanie także autorski program.

Dziennikarka z TVP była związana w latach 2000-2016.

Ile w TVP zarabiała Justyna Dobrosz-Oracz?

Przy okazji rozmów o zarobkach w TVP, dziennikarka zdradziła, ile zarabiała jako dziennikarka polityczna. "Jestem zwolenniczką jawności w życiu publicznym, więc dla porównania. Byłam jedną z kluczowych dziennikarek TVP. Wstawałam o 4.30, prowadziłam rano wywiady z politykami, a potem do 19.30 zasuwałam w Wiadomościach jako główny reporter polityczny. To praca w ogromnym stresie i pod wielką presją. W 2015 roku zarabiałam 11 tysięcy na rękę" - napisała na Instagramie.

Przestali SZCZUĆ na ludzi! Nie ma PROPAGANDY! Polacy PODSUMOWALI zmiany w TVP - Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.