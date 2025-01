Dziennikarka TVP rozpływa się w ramionach ukochanego. Tak kocha Justyna Dobrosz-Oracz

"Dlaczego on mi to robi?"

Justyna Dobrosz-Oracz jest dziennikarką, którą w ostatnich latach mogliśmy oglądać w roli sejmowej korespondentki "Gazety Wyborczej". Kilka miesięcy temu powróciła do pracy w Telewizji Polskiej, gdzie na antenie TVP Info prowadzi m.in. "Pytanie dnia", "Bez trybu" oraz "Woronicza 17". We wtorkowy wieczór zdobyła ona wraz z mężem prestiżowe wyróżnienie. Nagroda przyznawana jest wyłączne dla par. Dumni zdobywcy Srebrnego Jabłka "Pani" pozowali na ściance i nie szczędzili sobie czułości.

To wzruszająca chwila. Największym wyróżnieniem, dla każdego myślę, jest sympatia ludzi. I to takich, którzy nie są z nami na co dzień. Nie widzą, jak my naprawdę żyjemy, jacy jesteśmy (...) Gdy jest miłość, ona zawsze wygrywa. Dla mnie miłość to odnalezienie wolności w drugim człowieku. Gdy się ją znajdzie to trzeba się tego trzymać kurczowo. Żeby utrzymać relację, która trwa przez lata, trzeba mieć charakter. Trzeba się bardzo kochać, ale też należy siebie poznać bardzo dobrze – mówiła Justyna Dobrosz-Oracz po odebraniu nagrody.

Historia miłości Justyny Dobrosz-Oracz i Pawła Oracza

Justyna Dobrosz-Oracz i Paweł Oracz to para, która wspólnie przeszła przez wiele życiowych wyzwań, tworząc silną, opartą na zaufaniu relację. Ich historia zaczęła się w sylwestrową noc lat 90., kiedy to przypadkowe spotkanie przerodziło się w wieloletnią miłość.

Z Pawłem jestem całe moje dorosłe życie. Gdy byłam w klasie maturalnej, siostra namówiła mnie na wyjście na imprezę sylwestrową. Nie za bardzo miałam na to ochotę, ale poszłam. To była typowa domówka z lat 90., siedzieliśmy przy długim stole, a ja złapałam jego wzrok – wspominała Justyna w rozmowie z magazynem "Pani".

Ten jeden moment okazał się początkiem ich wspólnej drogi. Paweł szybko zrozumiał, że chce zdobyć serce Justyny, i nie szczędził starań, by to osiągnąć. Po maturze Justyna postanowiła studiować na Uniwersytecie Warszawskim. Nie potrafili żyć w związku na odległość, dlatego Paweł, by być blisko ukochanej, zdecydował się na wielką zmianę w swoim życiu. Porzucił Wrocław i przeprowadził się do Warszawy.

Od wielu lat Justyna i Paweł tworzą szczęśliwy i oparty na wzajemnym wsparciu związek. Choć mężczyzna pracuje w branży IT, do doskonale rozumie, z jakimi wyzwaniami mierzy się jego żona.

Dziennikarz polityczny to trudny zawód, ale chciałbym, żeby wszyscy byli tak profesjonalni i skupieni na tym jak ona – mówił z dumą w "Pani".

Justyna jest wdzięczna mężowi za nieustające wsparcie, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Wierzy we mnie nawet bardziej niż ja w siebie. I zawsze tak było. Uważam, że za każdym człowiekiem stoi inny człowiek, a za mną stoi Paweł – wyznała Justyna w rozmowie z magazynem.

Srebrne Jabłko jest pięknym docenieniem łączącego ich uczucia.

Zobaczcie, jak kochają się Justyna Dobrosz-Oracz i Paweł Oracz w naszej galerii.

