Tak prywatnie ubiera się gwiazda TVP. Justyna Dobrosz-Oracz to królowa mody!

Justyna Dobrosz-Oracz jest znana widzom od lat. Karierę zaczęła w 2000 roku jako członkini redakcji "Telexpressu", a już po kilku latach zaczęła się pojawiać na wizji, jako prowadząca programy publicystyczne. Prowadziła takie programy jak: "Z refleksem", "Kwadrans po ósmej" i "Polityka przy kawie". Dużą sympatię widzów uzyskała, gdy zaczęła pojawiać się w Sejmie jako reporterka, która nie bała się zadawać trudnych pytań. Widzowie poznali ją jeszcze lepiej za sprawą sztandarowego programu informacyjnego TVP 1, czyli "Wiadomości", w których pojawiała się właśnie jako korespondentka z Sejmu.

Dobrosz-Oracz odeszła z TVP. Wróciła całkiem niedawno

W 2016 roku pożegnała się z TVP, gdy w telewizji dochodziło do zmian i trafiła do redakcji "Gazety Wyborczej", zaczęła nagrywać rozmowy z politykami na serwis gazety. Po zmianie władzy w Telewizji Polskiej w grudniu 2023 roku, Dobrosz-Oracz ponownie zaczęła pracę w TVP. Teraz widzowie mogą ją oglądać w programach takich jak "Woronicza 17" czy "Pytanie dnia".

SPRAWDŹ: Tak Justyna Dobrosz-Oracz wystroiła się do Sejmu. „Parlamentarzyści zawału dostaną”

Ojciec dziennikarki TVP był znanym politykiem. Działał w LPR

Mało kto wie, że także ojciec Justyny Dobrosz-Oracz to znana postać. Jej ojciec Janusz Dobrosz to znany polityk z dawnych lat, który sprawował nawet funkcję wicemarszałka Sejmu. To wieloletni poseł, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale też z zapomnianą już nieco partią Ligą Polskich Rodzin czyli dawnej partii Romana Giertycha. Co ciekawe otrzymał w 1983 otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, ale też w 1997 został odznaczony Orderem Uśmiechu.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK PRYWATNIE UBIERA SIĘ GWIAZDA TVP