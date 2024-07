Dziennikarki TVN wzięły ślub. W sieci pojawiło się wzruszające zdjęcie

Wielkie poruszenie ws. Elżbiety Dmoch! Pojawił się nagły komunikat. Skan trafił do sieci

Iwona Widomska i Marta Warchoł prócz bliskiej prywatnej relacji są związane również zawodowo. Warchoł od lat pracuje w TVN24, z kolei jej żona jest producentką w tej samej stacji. Kobieta odpowiada za wydawanie programu informacyjnego "Fakty". O ich związku fani dowiedzieli się dopiero w czerwcu 2021 roku, kiedy to Marta w swoich mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z ukochaną.

Dziennikarki TVN wzięły ślub

Iwona Widomska i Marta Warchoł ślub wzięły już dwa tygodnie temu. Jak się jednak okazuje, ich związek trwa od ponad 10 lat. Zakochane spędziły 8 lat, zanim się zaręczyły.

"7 lat i 364 dni byłam jej dziewczyną, od teraz jestem jej narzeczoną. To było magiczne popołudnie. P.S. Czekamy na zmianę prawa" - napisała Warchoł pod zdjęciem z pierścionkiem.

Marta dodała przejmujący wpis w swoich mediach społecznościowych. Liczy na to, że już niedługo prawo w Polsce się zmieni.

"Czysta miłość, nieziemskie emocje, wzruszenie ciężkie do opanowania. To był najwspanialszy wieczór w naszym wykonaniu. Od teraz ogłaszamy się żoną i żoną. Na chwilę zapomniałyśmy o obowiązującym prawie… ale o tym kiedy indziej. Dziś się cieszymy tym, co mamy" - napisała na Instagramie Marta Warchoł.

Po dwóch tygodniach od ślubu Iwona Widomska dodała z kolei w swoich social mediach wspomnienie tego pięknego wydarzenia. Są to dwa poruszające zdjęcia, na których obie mają piękne, długie jasne suknie oraz bukiety z piwonii. Ogromną uwagę zwraca druga fotografia w galerii gwiazdy. Widomska ociera łzy, wpatrując się w przemawiającą Warchoł.

"Dobrze mieć przy sobie osobę, która zawsze otrze łzę, z kim można tworzyć wspomnienia i dzielić piękne chwile, to wszystko w otoczeniu ludzi, przy których zawsze mogłyśmy i możemy być sobą" - czytamy w opisie zdjęć.

