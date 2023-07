Edward Miszczak ściągnął do Polsatu gwiazdę TVN! Do tej pory odmawiała wszystkim... Skąd taka zmiana?

Maria Peszek uderza w rządzących. Padły nieprawdopodobnie mocne słowa. "Niecne zarządzanie gniewem" to dopiero początek

Magdalena Kumorek była wielką gwiazdą. Po sukcesie... zniknęła

Jeszcze jako studentka, Magdalena Kumorek zaczęła grać w serialu Polsatu "Samo życie". Zdobyła dzięki niemu ogromną rozpoznawalność. Nieoczekiwanie po dwóch latach postanowiła odejść. - Byłam tak wykończona, że wydawało mi się, że już nic nie umiem. Dlatego decyzja o rezygnacji z serialu i wyjeździe z Warszawy była dla mnie z tego punktu widzenia bardzo łatwa - mówiła w Plejadzie.

Razem z mężem zamieszkali we Wrocławiu. Po narodzinach córki przyszła propozycja od TVN. Aktorka zgodziła się zagrać główną rolę w "Przepisie na życie" i wróciła na szczyt. Po ostatnim odcinku... znowu zniknęła. W międzyczasie pojawiały się propozycje udziału w kilku talent show. Za każdym razem odmawiała. - Dlatego, że miałam ciekawsze rzeczy do robienia. Wielokrotnie dostawałam propozycje udziału w programach z tańcem czy śpiewaniem w roli głównej, ale intuicja podpowiadała mi, żeby się nie angażować, bo zaraz przyjdzie do mnie coś ciekawszego. I zawsze przychodziło - tłumaczyła.

Twoja twarz brzmi znajomo. Lista uczestników

Teraz jednak zmieniła zdanie. Wróciła do Warszawy, a od września będziemy oglądać ją w flagowym programie Polsatu. Jej rywalkami i rywalami będą: Ewelina Flinta (44 l.), Nick Sinckler (43 l.), Kuba Szmajkowski (21 l.), Pola Gonciarz (25 l.), Kuba Gąsowski (28l.), Marcin Januszkiewicz (36 l.) i wybrana w castingu Jagoda Szydłowska.

Będziecie kibicować Kumorek?

