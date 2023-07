Wiemy, kto wystąpi w nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"! Znany jest także skład jury i prowadzących

"Znachor". Leszek Lichota w roli profesora Wilczura. Aktor zasłynął dzięki rolom serialowym. To na planie poznał swoją ukochaną

Twoja twarz brzmi znajomo - co wiemy o nowej edycji? Premiera, prowadzący, skład jury, uczestnicy

Już we wrześniu zobaczymy 19. edycję show "Twoja twarz brzmi znajomo". Tym razem program ominęła rewolucja i wszystko wskazuje na to, że zarówno jury, jak i prowadzący pozostaną bez zmian. Według informacji przekazanych przez serwis Pomponik, w jury zasiądą: Małgorzata Walewska, Paweł Domagała i Robert Janowski. Format poprowadzą natomiast Maciej Rock oraz Maciej Dowbor. Co z uczestnikami? Na razie poznaliśmy nazwisko pierwszej gwiazdy, która pojawi się na scenie. Została nią Ewelina Flinta, laureatka 2. miejsca w pierwszej edycji "Idola" z 2002 roku.

Ewelina Flinta, co o niej wiemy?

Ewelina Flinta była objawieniem "Idola". Po finale wydała dwa albumy: "Przeznaczenie" oraz "Nie znasz mnie". Każdy z nich okazał się hitem. Nieoczekiwanie artystka zniknęła z show-biznesu. - Myślę, że to był jakiś akt odwagi z mojej strony, szczególnie że naprawdę odczuwałam naciski z zewnątrz. "Już musisz nagrać, musisz wydać". Podejmowałam nawet próby, ale słuchałam tych rzeczy, które były nagrane i czułam, że to nie jestem ja. Czułam, że nie chcę tego za wszelką cenę, dla popularności czy pieniędzy. Nie byłabym w stanie tego przełknąć - mówiła niedawno w "Co za tydzień".

W ubiegłym roku nieoczekiwanie poinformowała, że szykuje się do wydania trzeciego albumu. Udział w programie z pewnością pomoże w jego promocji.