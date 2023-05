Edyta Górniak jeszcze nigdy nie powiedziała tyle o Dodzie! Niespodziewane słowa o jej urodzie i talencie...

Edyta Górniak wróciła do Polski ze swojej miesięcznej podróży po Azja. Gwiazda przechodziła tam detoks organizmu. Zaraz po przylocie zjawiła się na konferencji prasowej festiwalu stacji Polsat w Sopocie. I mimo pokojowych zamiarów, wpadła w wir show-biznesowych afer. Doda uznała, że diwa nie przywitała się z nią i nagłośniła całe zdarzenia w wywiadach.

- Kiedy witałam się z dyrekcją, starałam się to zrobić jak najszybciej, żeby zająć swoje miejsce, nie zatrzymywać konferencji dłużej, niż było to konieczne. Zauważyłam Dorotę Rabczewską i uśmiechnęłam się do niej. Odpowiedziała mi uśmiechem. Powiedziałam do niej: „o, cześć”. Odpowiedziała mi: „o, cześć”, co widać na filmikach. A więc przywitałam się z nią, nie zignorowałem jej - opowiada Edyta Górniak na swoim Instastory.

Edyta Górniak, mimo oficjalnego konfliktu z Dodą, parę razy miło zwracała się do niej w mediach. Skomentowała np. kolejny rozwód Rabczewskiej.

"To przykra wiadomość. Przytulam ją…" - napisała Edyta na Instagramie, gdy gruchnęła wiadomość o rozwodzie Dody i Emila Stępnia.

- Wyciągnęłam do niej rękę kilkukrotnie publicznie, wie o tym, bo reagowała na to. Co prawda, wykpiła moje słowa i życzliwość, ale pomyślałam sobie, że przecież wie, że jestem jej życzliwa i może sobie porozmawiamy. Nie zdążyłyśmy (..), bo Dorota Rabczewska zbojkotowała całą sytuację, zmanipulowała, okłamała opinię publiczną, sugerując, że w ogóle się z nią nie przywitałam - mówi Edyta na Instagramie.

Edyta Górniak ostro o Dodzie

Diwa uważa, że Doda zmanipulowała całą sytuację, żeby zwrócić na siebie uwagę.

- Dorota Rabczewska bardzo potrzebuje atencji. Wciąż nie wierzy w swój talent, swoją pracowitość i urodę. Szkoda. Szkoda, że potrafi poświęcić każdą sytuację, zmanipulować, okłamać, zrobić dramę po to tylko, żeby miała nagłówki. Temat, który zainicjowała, zdominował cały temat muzyczny, przez który się tam wszyscy spotkaliśmy - mówi Górniak.

Nie ma wątpliwości, że temat nagłośniony przez Dodę przyćmił całą konferencję, na której mieliśmy dowiedzieć się, kto wystąpi na festiwalu...

