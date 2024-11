Edyta Górniak naprawdę przeżyła piekło. Od nauczycieli słyszała, że ma brudną skórę

Ola Żuraw długo to ukrywała. Wreszcie miała dość. Rodzice zmuszali ją do bycia w Świadkach Jehowy. To był koszmar

Edyta Górniak urodziła się 14 listopada 1972 w Ziębicach. Pochodzi z rodziny polsko-romskiej. Jej ojciec był gitarzystą w zespole Dona Wasyla, grał na instrumentach klawiszowych i perkusji oraz występował na weselach, by dorobić do pensji murarza. Pierwsze sześć lat życia spędziła w Ziębicach, następnie zamieszkała z rodzicami w Opolu, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej i ogniska muzycznego. Kiedy miała dziewięć lat, doświadczyła pierwszych trudów życia. To wtedy jej ojciec porzucił rodzinę. Niedługo później matka związała się z innym mężczyzną i urodziła drugą córkę Małgorzatę.

Edyta Górniak już dawno wyznała, że dzieciństwo było dla niej traumatyczne – doświadczyła przemocy fizycznej ze strony ojczyma i często była karcona przez matkę. W Kulisach Sławy w Uwadze opowiedziała, o tym, jak padła ofiarą molestowania seksualnego i gwałtu jako nastolatka.

Doszło do gwałtu. Wtedy straciłam sens życia. Nie miałam się do kogo zwrócić, nie miałam komu o tym powiedzieć, nie miałam dokąd pójść. Wiedziałam, że nauczyciele by mi nie uwierzyli, rodzice byli jego przyjaciółmi. Targnęłam się na swoje życie

– mówiła Górniak.

W szkole Edyta Górniak była przeciętną uczennicą, a ze względu na ciemniejszą karnację bywała obiektem docinek rówieśników. Ale jak się okazuje, szydzili z niej nie tylko koledzy i koleżanki, ale także nauczyciele.

Kiedy chodziłam do podstawówki, byłam dyskryminowana za to, że jestem mieszanką, że moja mama pokochała kiedyś cygańskie serce. Nauczyciele mówili, że mam brudną skórę i się nie domyłam. Siedziałam sama, a dzieci były sadzane w klasie ze mną za karę. Przetrwałam to

- wyznała Edyta Górniak na antenie MTV Polska.

Pomimo trudów Edyta Górniak zdobyła ogromną popularność

Górniak ukończyła szkołę podstawową. Następnie podjęła naukę w Technikum Ogrodniczym w Prószkowie, a później w Technikum Ogrodniczo-Pszczelarskim w Kluczborku, ale w trzeciej klasie porzuciła szkołę ze względu na występy w musicalu Metro. Podjęła także naukę w wieczorowym liceum dla dorosłych przy Politechnice Warszawskiej, jednak porzuciła szkołę po kilku zajęciach.

Pomimo trudnych przeżyć Edyta Górniak osiągnęła wiele. Karierę rozpoczęła jako aktorka musicalowa na scenach Teatru Dramatycznego w Warszawie i Studia Buffo. W 1994, reprezentując Polskę z utworem „To nie ja!”, zajęła drugie miejsce w finale 39. Konkursu Piosenki Eurowizji w Dublinie. Od tamtej pory wydała siedem albumów studyjnych.

Powszechnie uznawana za jedną z najsłynniejszych i najbardziej utalentowanych postaci w historii polskiej muzyki. Znana przede wszystkim z szerokiej skali głosu, niesłychanej wrażliwości artystycznej i charyzmy. Uhonorowana Brązowym Medalem „Zasłużonym Kulturze Gloria Artis”. Była jurorką, trenerką czy uczestniczką w kilku programach rozrywkowych, a takze brała udział w ogólnopolskich kampaniach reklamowych i grała gościnnie w serialach telewizyjnych.

