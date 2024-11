Edyta Górniak opowiedziała o pojednaniu z Dodą. Polały się łzy

A to niespodzianka!

Finał programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zaskoczył nie tylko niesamowitymi występami, ale także emocjonalnymi momentami. Jednym z nich był widok Dody, która z entuzjazmem oklaskiwała występ swojej wieloletniej rywalki – Edyty Górniak.

Artystki od wielu lat pozostawały w konflikcie, który wielokrotnie był szeroko komentowany w mediach. Same zainteresowane nie szczędziły sobie wielu mniejszych lub większych złośliwości. Wydarzeń, które przez niemal 20 lat nakręcały ich wzajemną niechęć do siebie, było co najmniej kilka.

Doda dosyć otwarcie mówiła w różnych programach, że na początku jej kariery konflikt z Edytą Górniak, którą jako dziecko postrzegała niczym idolkę, sprawiał jej przykrość. Potem miał wytworzyć się w niej bunt i chciała, by diwa też się tak poczuła. Nazwała to uczucie "odruchem samoobrony".

Wzruszona Edyta Górniak o pojednaniu z Edytą Górniak

Przed tygodniem gwiazdy pogodziły się za kulisami "Tańca z Gwiazdami". Artystki przytulały się, łapały za dłonie, a Górniak w pewnym momencie położyła nawet rękę na policzku Dody. Młodsza z piosenkarek w rozmowie z dziennikarzami przyznała, że to ona zainicjowała ten kontakt, zupełnie spontanicznie. "Nie żałuję" - stwierdziła ucieszona Rabczewska.

Edyta Górniak w finale "Dancing with with Stars. Taniec z Gwiazdami" zaśpiewała piosenkę Nata Kinga Cole'a "L-O-V-E", którą znaleźć można także na nowej płycie wokalistki "My Favourite Winter". Swój nowy album promowała w ten weekend w programie "Halo, tu Polsat".

W pewnym momencie padło pytanie o pamiętne pojednanie. Artystka wspominając tę chwilę nie kryła wzruszenia.

Po dwudziestu latach takie pojednanie. Pogratulowała mi występu. Kilka słów wymieniłyśmy, bardzo króciutko, bo miałyśmy bardzo mało czasu, mało ją słyszałam, ponieważ ilość fleszy, która się pojawiła, spowodowała, że ten moment bardzo intymny dla nas, nie był tak bardzo osobisty. Chciałyśmy chwilkę porozmawiać, ale program był na żywo, więc nie mogłyśmy. Jest to bardzo niezwykłe w tym znaczeniu, że czas, chociaż się go bardzo boimy, wygląda na to, że nam sprzyja w takim znaczeniu, że uczy nas cenić życie każdą chwilę, uczy nas łagodności, uczy nas wybaczenia i trochę żałuję, że je straciłyśmy - stwierdziła Górniak.

Doda i Edyta Górniak pogodziły się za kulisami "Tańca z Gwiazdami"?