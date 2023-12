Edyta Górniak przeżyła okrutne święta. Jej słowa łapią za serce. "Rozumiem smutek świąt"

Edyta Górniak wspomina święta Bożego Narodzenia. Nie zawsze było radośnie...

Dziś Edyta Górniak lubi świąteczny czas. W tym roku szczególnie wyczekuje Bożego Narodzenia. Spełniła bowiem swoje wielkie marzenie z dzieciństwa i nagrała solowy świąteczny koncert dla telewizji, który widzowie zobaczą 25 grudnia w TVP 1. Podczas show „Edyta Górniak świątecznie” wykonała kolędy i swoje ukochane zimowe piosenki. Ale ze sceny padały też przejmujące słowa o tym, że święta bywały dla niej gorzkim czasem.

– No cóż, każdy z nas ma swoje kamienie. Miałam wiele przepięknych świąt, ale miałam także kilkanaście bardzo trudnych. Nie chcę dziś o tym mówić. Ale kiedyś powiem. To, co mogę powiedzieć teraz, to że bardzo rozumiem smutek świąt – mówi Górniak w rozmowie z „Super Expressem”.

Dziś w święta jest jej lżej, bo Edyta Górniak wybaczyła już wszystkim, którzy kiedyś byli dla niej nieludzcy – od osób z rodziny, poprzez ukochanych niegdyś mężczyzn, po osoby z okrutnego często show-biznesu.

– Wydaje mi się, że nie mam już w sobie gniewu i rozczarowania do nikogo (...). Każdy ma prawo do swojej połowicznej lub całkowitej uczciwości. Zostawiam to sumieniu każdego, kto mnie krzywdził – mówi nam Edyta.

Cały wywiad z Edytą Górniak już jutro na SE.pl.