Edyta Górniak wystąpiła w diamentach za 2 MILIONY złotych! Pilnował jej ochroniarz. Mamy zdjęcia!

Gwiazda apeluje do Polaków!

Zapachniało wielkim światem! W Hollywood bardzo często największe gwiazdy na ważne wydarzenia takie jak Oscary czy MET Gala wypożyczają piękne kolie, by błyszczeć w nich na czerwonym dywanie. W ich ślady poszła Edyta Górniak, która ostatnio nagrała dla Telewizji Polskiej wielkie bożonarodzeniowe show – solowy koncert, podczas którego wykonała swoje ulubione piosenki świąteczne i nie tylko. Na scenie towarzyszyła jej orkiestra symfoniczna, za plecami wyświetlały się bajeczne wizualizacje, a na scenie nawet padał śnieg!

Górniak wystąpiła w prawdziwych diamentach

Nic dziwnego, że stylistka gwiazdy, Kama Brudzyńska, postarała się, by stroje gwiazdy również były imponujące. Dobrano do nich ekskluzywną biżuterię wypożyczoną z popularnego salonu jubilerskiego ZoZo. Były to prawdziwe diamenty oraz kolorowe kamienie szlachetne takie jak rubin i tanzanit. Jeden z naszyjników i pierścionków zrobione zostały z naturalnej perły. Jak udało nam się dowiedzieć, łączna wartość biżuterii, którą miała na sobie Edyta, przekracza 2 mln złotych!

Edyta Górniak pod specjalną ochroną

To właśnie dlatego przez cały dzień nagrań koncertu gwieździe towarzyszył ochroniarz, którego zadaniem było pilnować diamentów. Ale przecież nasza diwa jest jeszcze cenniejsza!

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądały diamenty Edyty Górniak. Piękne?

