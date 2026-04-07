Edyta Górniak ujawnia przerażające informacje o stanie zdrowia. Ujawniła prawdę!

Szokujące wyznanie Edyty Górniak

Informacje o udziale Edyty Górniak w On Air Music Awards krążyły w mediach od kilku tygodni. Jej nazwisko widniało wśród artystów zapowiadanych w line‑upie wydarzenia, a fani oczekiwali wyjątkowego, live’owego show. Niestety, oficjalne informacje potwierdziły dziś, że wokalistka nie weźmie udziału w koncercie. Powód jest prosty - zdrowie, które w ostatnich dniach wymagało od niej odpoczynku i ograniczenia wysiłku fizycznego.

Zobacz też: Edyta Górniak apeluje do rozwodzących się ludzi. Jej słowa mogą zaskoczyć

Edyta Górniak jest chora!

Na InstaStories Edyta Górniak napisała, że decyzja była dla niej bardzo trudna. Artystka od lat przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich występów na żywo. Jej fani dobrze wiedzą, że to właśnie autentyczne, pełne emocji wykonania sprawiają, że jej koncerty zapadają w pamięć i stają się wyjątkowe. Opcja występu z pełnym playbackiem była rozważana, jednak wokalistka odrzuciła ją w całości - dla Górniak sceniczna autentyczność to podstawa, a śpiewanie przy odtwarzanym nagraniu jest całkowicie sprzeczne z jej artystyczną wizją.

KOCHANI, Z OGROMNYM SMUTKIEM JESTEM ZMUSZONA PRZEKAZAĆ WAM INFORMACJĘ, ŻE NIE BĘDĘ MOGŁA WYSTĄPIĆ PODCZAS CZWARTKOWEGO KONCERTU W RAMACH FESTIWALU ON AIR. DECYZJA TA PODYKTOWANA JEST WZGLĘDAMI ZDROWOTNYMI, KTÓRE NIESTETY UNIEMOŻLIWIAJĄ MI WYSTĘP W TAKIEJ FORMIE, JAKIEJ OCZEKUJĘ OD SIEBIE I NA JAKĄ ZASŁUGUJECIE W OBECNEJ SYTUACJI MOGŁABYM POJAWIĆ SIĘ NA SCENIE JEDYNIE W PEŁNYM PLAYBACKU, CO BYŁOBY ABSOLUTNIE NAJGORSZE DLA MNIE W PRZYPADKU PREMIEROWEGO WYKONANIA NOWEGO SINGLA „SUPERPOWER", NA KTÓREGO PREMIERĘ TAK DŁUGO CZEKALIŚMY I KTÓRY JEST DLA MNIE NIEZWYKLE WAŻNY. BYWAŁY RÓŻNE OKOLICZNOŚCI I WARUNKI W PRZESZŁOŚCI, ALE FILMEM I SINGLEM OTWORZYŁAM NOWY ROZDZIAŁ I CHCĘ JUŻ TYLKO DZIELIĆ SIĘ Z WAMI MUZYKĄ NA ŻYWO, KIEDY MOGĘ MIEĆ SZCZERY KONTAKT Z PUBLICZNOŚCIĄ I MNOŻYĆ PIĘKNE EMOCJE. W TEJ CHWILI JEST TO NIEMOŻLIWE - czytamy we wpisie Edyty Górniak.

Zobacz też: Szok w show-biznesie! Edyta Górniak kończy medialne spekulacje raz na zawsze

Decyzja o rezygnacji pokazuje, jak poważnie Edyta traktuje swoje zobowiązania wobec publiczności i organizatorów. Jej zdrowie stoi teraz na pierwszym miejscu. Fani z całego kraju z pewnością ją wesprą i będą życzyć szybkiego powrotu do pełnej formy.

DZIĘKUJĘ WAM ZA ZROZUMIENIE. WRACAM DO ZDROWIA I WRACAM DO WAS JAK NAJSZYBCIEJ, BO JA TAKŻE BARDZO CZEKAM TEGO SPOTKANIA. TRZYMAM KCIUKI ZA WSZYSTKICH ARTYSTÓW I ŻYCZĘ WSZYSTKIM WSPANIAŁEJ ZABAWY. całuję mocno EDI - napisała w sieci Edyta.

Zobacz też: Doda w skąpej "zbroi" odsłoniła sporo ciała! Później pokazała siniaki na kolanach. To od pracy przy budach

