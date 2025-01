Edyta Górniak wprost o polskich kandydatach na Eurowizję. Wyróżniła młodą wokalistkę

Antoni Sztaba to syn Szelągowskiej, ale nie Adama Sztaby. Jego ojcem jest kto inny! Ale noszą to samo nazwisko

Polska od lat aktywnie uczestniczy w Konkursie Piosenki Eurowizji, a wybór krajowego reprezentanta zawsze budzi duże emocje. W 2025 roku krajowe eliminacje przyciągnęły wielu utalentowanych artystów, którzy rywalizują o możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowej scenie.

W tym roku o te możliwość zawalczą: zespół Chrust z utworem "Tempo", Dominik Dudek z "Hold the light", Marien z piosenką "Can't hide", Daria Marx z "Let it burn", Sonia Maselik i "Rumours", Janusz Radek z"In Cosmoc Mist", Swada x Niczos oraz ich "Lusterka"niezwykle wytrwała Justyna Steczkowska ze swoją "Gają", Kuba Szmajkowski z utworem "Pray" oraz Tynsky, który proponuje "Miracle".

Edyta Górniak polskich preselekcjach Eurowizja 2025

Konkurs Piosenki Eurowizji skupia się przede wszystkim na utworze muzycznym. Choć oprawa sceniczna, charyzma wykonawcy i inne elementy mają znaczenie, to właśnie piosenka jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie. Dlatego tak ważne jest, aby kompozycja była oryginalna, chwytliwa i potrafiła przemówić do międzynarodowej publiczności. Przypomina o tym Edyta Górniak w rozmowie z "Pudelkiem":

Na scenie festiwalu Eurowizji o wygraną walczy nie popularność artysty danego kraju, lecz utwór. Eurovision Song Contest, jak wskazuje jego nazwa, jest konkursem utworów muzycznych. Jest to oczywiście połączone z ekspresją artystyczną wykonawcy, który utworowi nadaje życie, ale główną nawigacją jest kompozycja. Kiedy reprezentowałam Polskę, nie byłam artystą znanym w Europie. Wspaniale więc, że w tym roku pojawili się zarówno artyści bardzo doświadczeni, jak i nowi, wspaniale zapowiadający się

Polscy kandydaci do Eurowizji 2025 doskonale zdają sobie z tego sprawę, prezentując różnorodne utwory, które mają szansę podbić serca zarówno krajowych, jak i zagranicznych słuchaczy. Ostateczny wybór reprezentanta pokaże, która piosenka będzie miała okazję zabłysnąć na europejskiej scenie. Na swojego kandydata będzie można oddać głos podczas koncertu, który odbędzie się 14 lutego.

Edyta Górniak o tegorocznych kandydatach do Eurowizji. Zachwyciła ją Marien

Edyta Górniak ma swoją faworytkę:

Nie wsłuchałam się we wszystkie proponowane w tym roku utwory, ale w ostatnich tygodniach zachwyciła mnie młodziutka, 20-letnia artystka Marien, którą z radością odnalazłam dziś w mediach, w czołówce wybranych utworów i artystów. Marien pisze bardzo dobre, nośne utwory. Ma także piękny, naturalny głos i bardzo współczesną technikę wokalną. Miałam możliwość słyszeć ją w czasie naszej trasy w USA, znakomicie śpiewa na żywo. Wszystkim życzę udanych występów 14 lutego!

- oceniła Edyta Górniak we wspomnianej rozmowie. Takie słowa z jej ust to już ogromne wyróżnienie. A Wam podoba się utwór Marien? A może macie innego faworyta? Dajcie znać w sondzie poniżej. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszego zdania!

Sonda Kto powinien reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji 2025? Chrust, "Tempo" Dominik Dudek, "Hold the light" Marien, "Can't hide" Daria Marx, "Let it burn" Sonia Maselik, "Rumours" Janusz Radek, "In Cosmoc Mist" Swada x Niczos, "Lusterka" Justyna Steczkowska, "Gaja" Kuba Szmajkowski, "Pray" Tynsky, "Miracle"

