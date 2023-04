Edyta Górniak od lat jest na polskiej scenie muzycznej. Największą sławę przyniósł jej utwór "To nie ja", z którym reprezentowała Polskę na Eurowizji, ale na przestrzeni lat piosenkarka wytworzyła też kilka innych muzycznych hitów. Ostatnimi czasy nieco przystopowała z wydawaniem nowych piosenek, ale wciąż jest chętnie zapraszana do licznych programów telewizyjnych. Prywatnie Górniak od lat jest singielką. Jej związek z Dariuszem Krupą, a później rozstanie, były bardzo burzliwe. Owocem tego związku jest syn, 19-letni dziś Allan Krupa, który pozostaje oczkiem w głowie wokalistki. Ostatnio Górniak skupia się właśnie na relacji z nim, pomagając mu też w stawianiu pierwszych kroków w karierze. Czy jednak Edyta Górniak ma jeszcze szansę na wielką miłość? Jasnowidz Wojciech Glanc nie ma wątpliwości, że tak! Szczegóły zdradził w rozmowie z "Super Expressem".

Edyta Górniak z nowym partnerem?! To będzie miłość na długie lata. Jasnowidz Glanc zobaczył jej przyszłość

Edyta Górniak objawiła się w wizji jasnowidza Wojciecha Glanca, który zobaczył jej przyszłość, a w nim zupełnie nową miłość. To będzie związek na długie lata! Glanc nie ma wątpliwości, że piosenkarka ma jeszcze szansę na płomienne uczucie.

- Tak, pani Edytka znajdzie sobie partnera na długie lata. To jeszcze młoda dziewczyna jest! Na razie to jest etap poszukiwania samej siebie. Z jednej strony kariera zawodowa, to wszystko, co robiła wcześniej, poszło trochę w odstawkę. W tej chwili ona jest troszkę pogubiona, szuka różnych rzeczy. Ona musi się na nowo odnaleźć - mówi jasnowidz Wojciech Glanc w rozmowie z "Super Expressem". - Z drugiej strony widzę wprost, że jest taka szansa, i to bardzo duża, że nie będzie samotna w życiu. Będzie miała obok siebie życzliwą, bliską osobę. Nie wiem czemu tyle to trwa, ale być może ona musi do tego dojrzeć. Wpływ może na to mieć również jej syn, w którego sprawy jest mocno zaangażowana. Edyta Górniak szuka szczęścia, podczas gdy to szczęście mogłaby już znaleźć. Ono jest dosyć blisko - zauważa Wojciech Glanc.

Jak widać, Edytę Górniak być może zobaczymy wkrótce z nowym partnerem. Pozostaje trzymać kciuki za szczęście gwiazdy!

Jasnowidz Wojciech Glanc. Kim jest?

Jasnowidz Wojciech Glanc jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Znany szerszej publiczności dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Big Brother", gdzie wystąpił jako brzuchomówca z lalką o imieniu Eustachy. Widzowie kojarzą go także z występu w programie "Mam Talent". Wojciech Glanc jest hipnotyzerem, showmanem, aktywistą, wydaje także książki. A to tylko kilka spośród wielu aktywności, jakich się podejmuje. Aktualnie najbardziej jest znany właśnie z działań związanych z jasnowidzeniem. Prowadzi warsztaty jasnowidzenia i publikuje swoje wizje oraz porady w mediach społecznościowych.

