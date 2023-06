Edyta Herbuś wskoczyła w bikini, a mężczyzna zaczął ją obrażać. "Robisz się brzydka". Jej reakcja jest bezcenna [WIDEO]

Edyta Herbuś wskoczyła w bikini, a mężczyzna zaczął ją obrażać. "Robisz się brzydka". Jej reakcja jest bezcenna

Edyta Herbuś wyjechała na kilka dni do słonecznej Kalifornii, a tam od razu popędziła do oceanu. Gdy wrzuciła do sieci filmiki z plaży, zebrała masę komplementów. Nie ma się co dziwić. Filigranowa Edyta wyglądała świetnie w dwuczęściowym niebieskim kostiumie kąpielowym.

- Pracuję nad tym, by ciało było zdrowe i w dobrej formie. Od dziecka "mamy ze sobą sztamę" - napisała w komentarzu pod jednym z komplementów.

Edyta Herbuś zaatakowana przez mężczyznę

Niestety, jeden z mężczyzn bezpardonowo zaatakował piękną Herbuś na Instagramie. Bardzo nieelegancko zarzucił gwieździe, że... się starzeje i skrytykował jej wygląd.

"Już nie te lata. Tragedia ciało się robi!!!" - napisał jeden z internautów.

"A mnie się te lata bardzo podobają i ciało też. Jak to nie twoja bajka, to raczej tu nie zostawaj, bo "lepiej" już nie będzie" - odpisała mu Edyta Herbuś.

Mężczyzna brnął dalej... Niestety, dopiero się rozkręcał.

"Mam prawo do wyrażenia swojej opinii. Po to tu jesteś. I po prostu robisz się brzydka. Proste!" - napisał bardzo chamsko.

Edyta Herbuś znów odpisała.

"No i super! Chociaż raczej mnie nie przekonałeś, księciuniu. A jestem tu, bo lubię. I pięknie mi z tym nadal. Może tak być, że to ty masz zbyt plastikowe gusta jak na ten profil" - odpowiedziała zaczepnie, po czym dodała: "Jawisz mi się jako mężczyzna fascynujący. Zmieniłam zdanie! Weź, jednak zostań... Taki chłop to skarb. Pewnie kobiety uwielbiają twoje wyrafinowane towarzystwo".

Pamiętajmy, że żaden człowiek nie ma prawa zwracać się tak do nas i nie ma prawa oceniać naszego wyglądu i ciała! Każde ciało jest inne i każde jest piękne. Brawo dla Edyty Herbuś za reakcję i obronę siebie - w imieniu własnym, ale i innych kobiet.

