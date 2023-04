Gwiazdy wspominają swój pierwszy raz: Jakub Kucner był już dorosły, Doda i Herbuś były nastolatkami!

Jedni do swoich pierwszych miłosnych uniesień wracają z sentymentem, inni woleliby zapomnieć swoje pierwsze łóżkowe doświadczenia. Na szczęście większość gwiazd ma raczej przyjemne wspomnienia związane z pierwszą inicjacją seksualną. Jakub Kucner (35 l.), Mister Polski 2017 oraz gwiazdor „M jak miłość”, za którym fanki wprost szaleją swój pierwszy raz przeżył będąc w bardzo obiecującym związku z piękną Urszulą. W sumie spotykali się przez ponad trzy lata. - Byłem zakochany. To była moja pierwsza wielka miłość. Myślałem wtedy, że będziemy ze sobą do końca życia. Ale wiadomo jak to bywa z pierwszymi miłościami - uśmiecha się w rozmowie z „Super Expressem” Kuba. - Byłem już dojrzałym chłopakiem. Miałem dwadzieścia, albo dwadzieścia jeden lat. Moja ukochana miała na imię Ula. Byliśmy parą przez trzy lata. Nasza pierwsza noc wydarzyła się w romantycznych okolicznościach. Wszystko było zaplanowane i przemyślane - romantyczna kolacja, odpowiedni nastrój… Byliśmy wtedy na wspólnym wyjeździe w górach, więc nie było stresu, że rodzice wejdą znienacka do pokoju - opowiada Kucner i zdradza, że choć związek nie przetrwał, to oboje wspominają go z sentymentem. - Rozstaliśmy się w dobrych relacjach, zachowując piękne wspomnienia. Później przez jakiś czas mieliśmy ze sobą jeszcze kontakt - dodaje. Kilka lat temu Doda wyznała nam, że swój pierwszy raz przeżyła z koleżanką i było to dla niej niezwykle podniecające doświadczenie. Uważa, że każda dziewczyna powinna tego spróbować. – Kobieta, która nie spróbowała seksu z kobietą, nie może się wypowiadać na temat seksu. Spróbowałam seksu z kobietą i było bardzo fajnie – chwaliła się Rabczewska. – Ona była specyficzna i bardzo mnie podniecała. Nie działał na mnie kształt biustu ani to, że była piękna. Miała w sobie coś z faceta, ale była kobieca. Dobre połączenie. Nie żałuję tego doświadczenia. Przekonałam się też, że nigdy nie będę lesbijką – zaznaczyła, dodając, że wcześniej doskonale poznała swoje ciało dzięki masturbacji. Niedawno swoimi doświadczeniami sprzed lat podzieliła się także Edyta Herbuś, która dziewictwo straciła również ze swoją pierwszą miłością. Piękna tancerka i aktorka była wówczas zakochana po uszy w Tomaszu Barańskim (42 l.), z którym do dziś łączy ją wyjątkowa relacja i przyjaźń. Kiedy kochali się po raz pierwszy nie mieli jeszcze 16 lat! - Miałam piętnaście i pół roku. Miałam to spisane w pamiętniku. Prowadziłam pamiętniki, aż do pewnego momentu, kiedy Barański mi wszystkie ukradł i wszystkie przeczytał. To było strasznie traumatyczne - opowiadała tancerka w podcaście u słynnego Żurnalisty. Poznali się jako dzieci, a Edyta zakochała się w tancerzu od pierwszego wejrzenia. - Byłam cholernie zakochana, jak wariatka. To było jak miałam między 9 a 10 lat, jak się pojawił w szkole tańca… Pamiętam po prostu jakieś totalnie obezwładniające uczucie, że ci zapiera dech w piersiach lub zabiera ci oddech na chwilę - rozmarzyła się celebrytka.

Monika Miller szczerze o seksie: Nigdy nie zgodzę się na sado-maso ani trójkąt!