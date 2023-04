Edyta Herbuś ujawnia, kiedy straciła dziewictwo! "Zakochana jak wariatka"

Edyta Herbuś ujawnia, kiedy straciła dziewictwo! Kim był jej pierwszy mężczyzna?

Edyta Herbuś zyskała wielką sławę kilkanaście lat temu. Piękna i utytułowana tancerka z "Tańca z gwiazdami" zwróciła na siebie uwagę całej Polski. Wiele mówiło się także o życiu miłosnym Edyty Herbuś. Przez 12 lat była związana z tanecznym partnerem Tomaszem Barańskim, ale także z Maciejem Kawulskim czy Mariuszem Trelińskim. Dziś spotyka się z producentem telewizyjnym Piotrem Bukowieckim, byłym partnerem Doroty Gardias. O życie miłosne bez ogródek wypytał ostatnio Edytę Herbuś niejaki Żurnalista, autor internetowego podcastu. Tancerka była jego gościem, a odważnych pytań nie brakowało. Żurnalista nie omieszkał podpytać 42-letniej dziś Edyty Herbuś o jej młodzieńczy związek z tancerzem Tomaszem Barańskim. Co powiedziała?

"Miałam piętnaście i pół. Miałam to spisane w pamiętniku"

"Jak ja się zakochałam, to na amen. Na 12 lat, więc nie byłam kochliwa, byłam cholernie zakochana, jak wariatka. To było jak miałam między 9 a 10 lat, jak się pojawił w szkole tańca. (...) Kompletnie nie pamiętam, co ja wtedy pomyślałam, pamiętam po prostu jakieś totalnie obezwładniające uczucie, że ci zapiera dech w piersiach lub zabiera ci oddech na chwilę" - wspominała Edyta Herbuś pierwsze spotkanie z Barańskim. To nie wszystko! Tancerka szczerze wyznała w podcaście Żurnalisty, kiedy miał miejsce jej pierwszy raz. Ile miała lat? "Miałam piętnaście i pół. Miałam to spisane w pamiętniku. Prowadziłam pamiętniki, aż do pewnego momentu, kiedy przestałam prowadzić, bo Barański mi wszystkie ukradł i wszystkie przeczytał. To było strasznie traumatyczne" - opowiadała tancerka. Dziś mimo tych wszystkich zawirowań pozostają z tancerzem w przyjaznych relacjach.

