Wojna Edyty Herbuś i Agnieszki Kaczorowskiej! Jest mowa o obsesji!

Agnieszka Kaczorowska zabrania wymieniać imienia Edyty Herbuś w swojej obecności? Wojna tancerek na Instagramie!

Nie ma końca wielkiej aferze teatralnej z Agnieszką Kaczorowską w roli głównej. Bożenka z "Klanu" niedawno opublikowała na swoim koncie na Instagramie zaskakujące oświadczenie. Jak ogłosiła, na trzy dni przed spektaklem "Ślub doskonały" na deskach teatru "Tu i Teraz" została powiadomiona, że nie zagra w nim i zostanie zastąpiona przez dublerkę. Agnieszka Kaczorowska nie wymieniła jej nazwiska, jednak internauci szybko zorientowali się, że dublerką tą jest... Edyta Herbuś. "Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Chcę podkreślić, że to, że nie będzie mnie w weekend na scenie nie jest moją decyzją" - mówiła Kaczorowska. "W związku z tą sytuacją i wieloma poprzednimi jestem zmuszona odejść z tego projektu. Potrafię stawiać granice. Nie akceptuję tego, jak są traktowani ludzie w tym teatrze, nie ma na to mojej zgody, nie chcę w tym uczestniczyć" - powiedziała Bożenka z "Klanu". Co na to Edyta?

"Współczuję obsesji... Jeśli ktoś zabrania wypowiadać moje imię w swojej obecności, to znaczy, że ma problem"

Jak się okazało, Agnieszka Kaczorowska i Edyta Herbuś delikatnie mówiąc nie pałają do siebie sympatią. Wszystko ujawniła druga z tancerek w najnowszej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie. Edyta Herbuś została zapytana o ostatnią teatralną aferę z udziałem jej samej i Kaczorowskiej. "Byłam bardzo zaskoczona tą sytuacją. Nie podpisuję się pod jej słowami. Mam zupełnie inne odczucia" - napisała Herbuś, a gdy fani bulwersowali się faktem, iż Kaczorowska nazwała ją "swoją dublerką", tancerka odpisała: "Mnie to nie dotyka. Raczej współczuję obsesji... Jeśli ktoś zabrania wypowiadać moje imię w swojej obecności, to znaczy, że ma problem. Życzę jej, by znalazła wewnętrzny spokój". Wygląda na to, że według Edyty Agnieszka zabroniła w swojej obecności wymieniać jej imienia!

Tymczasem w sieci pojawiło się oświadczenie Kamili Polak, prezes zarządu warszawskiego teatru. Kamila Polak sugeruje, że Agnieszka Kaczorowska nie powiedziała całej prawdy i domaga się "zaprzestania publikowania nieprawdziwych informacji". "W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Agnieszki Kaczorowskiej oświadczam, że Teatr Tu i Teraz odnosi się do Pracowników oraz wszystkich osób Współpracujących z godnością i szacunkiem, oraz nie daje zgody na nieetyczne zachowania. Jedyne, co możemy potwierdzić to fakt zakończenia współpracy z dniem 30.03.2023 z Panią Agnieszką Kaczorowską w spektaklu "Ślub doskonały". Jednocześnie oświadczam, że jeżeli Pani Kaczorowska nie zaprzestanie publikowania nieprawdziwych i zniesławiających informacji, deklaruję poinformowanie opinii publicznej o pełnych powodach decyzji i skieruję sprawy na drogę prawną" - pisze Kamila Polak z zarządu "Tu i Teraz".

