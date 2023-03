Słoneczny patrol Edyty Herbuś! Gwiazda rozbierała się na dachu

Edyta Herbuś szaleje w czerwonym kostiumie! Powitała wiosnę niczym ratowniczka ze "Słonecznego Patrolu"

Już topnieją śniegi, ptactwo zlatuje z ciepłych krajów, a słońce zaczyna rozgrzewać polską ziemię. Zaś Edyta Herbuś zrzuca zimowe odzienie i ogłasza nadejście nowej pory roku. Ach, co to były za widoki! Edyta Herbuś poczuła pierwsze podmuchy wiosny i w tej sytuacji nie mogła zrobić nic innego, niż tylko wskoczyć prosto na dach i założyć czerwony, jednoczęściowy kostium kąpielowy. Z czym nam się to kojarzy? Ani chybi Edyta Herbuś rzuciła poważne wyzwanie Pameli Anderson, nawiązując do "Słonecznego patrolu". Kroczy po dachu niczym pani wiosna, wymachując zwiewną szatą. Bez wątpienia nasza polska gwiazda może śmiało konkurować z Pamelą z dawnych lat.

Edyta Herbuś niczym Kleopatra. "Hollywood na kolanach"!

"Wiosna idzie 🌺🌺🌺 Czas rozkwitać , słoneczny patrol już w drodze … 😘 #happysaturday #kisses #for #all #beauties" - potwierdziła tancerka przypuszczenia fanów. A im pozostawało zachwycać się swoją idolką w komentarzach: "Co to za piękna kobieta buszuje od rana na naszych ekranach?Oczywiście jest to Pani Edytka, uosobienie dobra i ciepła" - stwierdza niejaki pan Bogdan. "Wyobraziłem sobie Panią w roli Kleopatry. Ten czar osobisty i połączenie gestu aktorskiego z krokiem tanecznym. Hollywood na kolanach" - dodaje fan imieniem Adam.

Sonda Czy podoba ci się Edyta Herbuś? Tak, to przepiękna kobieta Raczej nie mój typ Nie, wolę wysokie blondynki

Pamiętasz, gdzie były kręcone polskie seriale lat 70 i 80? QUIZ z klasyki Pytanie 1 z 10 Serial "Pan Samochodzik i Templariusze" kręcono w następujących lokacjach: Malbork, Radzyń Chełmiński, Okonin oraz w Toruniu i Warszawie Malbork, Radzyń Chełmiński, Okonin oraz na jeziorach Wieldządzkim, Mełno i Gawłowickim Malbork, Radzyń Chełmiński, Okonin oraz w Górach Sowich Dalej