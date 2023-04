Wojna teatru z Agnieszką Kaczorowską! Dyrekcja grozi, że coś ujawni światu

Duda naruszył protokół dyplomatyczny przy Zełenskim?! Zauważyła to gwiazda TVN. "To nie powinno się wydarzyć"

Prezes teatru "Tu i Teraz" odpowiedziała Agnieszce Kaczorowskiej! Wcześniej gwiazda opowiedziała o zakończeniu współpracy

Agnieszka Kaczorowska niedawno opublikowała na swoim koncie na Instagramie zaskakujące oświadczenie. Jak ogłosiła, na trzy dni przed spektaklem "Ślub doskonały" na deskach teatru "Tu i Teraz" została powiadomiona, że nie zagra w nim i zostanie zastąpiona przez dublerkę. "Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Chcę podkreślić, że to, że nie będzie mnie w weekend na scenie nie jest moją decyzją" - mówiła Kaczorowska. "W związku z tą sytuacją i wieloma poprzednimi jestem zmuszona odejść z tego projektu. Potrafię stawiać granice. Nie akceptuję tego, jak są traktowani ludzie w tym teatrze, nie ma na to mojej zgody, nie chcę w tym uczestniczyć" - powiedziała Bożenka z "Klanu". Czy teatr odpowiedział na te oskarżenia? Teraz już tak! W sieci pojawiło się oświadczenie Kamili Polak, prezes zarządu warszawskiego teatru. Kamila Polak sugeruje, że Agnieszka Kaczorowska nie powiedziała całej prawdy i domaga się "zaprzestania publikowania nieprawdziwych informacji".

"Deklaruję poinformowanie opinii publicznej o pełnych powodach decyzji i skieruję sprawy na drogę prawną"

"W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Agnieszki Kaczorowskiej oświadczam, że Teatr Tu i Teraz odnosi się do Pracowników oraz wszystkich osób Współpracujących z godnością i szacunkiem, oraz nie daje zgody na nieetyczne zachowania. Jedyne, co możemy potwierdzić to fakt zakończenia współpracy z dniem 30.03.2023 z Panią Agnieszką Kaczorowską w spektaklu "Ślub doskonały". Jednocześnie oświadczam, że jeżeli Pani Kaczorowska nie zaprzestanie publikowania nieprawdziwych i zniesławiających informacji, deklaruję poinformowanie opinii publicznej o pełnych powodach decyzji i skieruję sprawy na drogę prawną" - pisze Kamila Polak z zarządu "Tu i Teraz". Czy Agnieszka Kaczorowska odpowie?

