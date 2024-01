Poznaliśmy uczestników "Love Never Lies". Co czeka na widzów w drugim sezonie? Zdrady, tajemnice i brak zaufania!

Co prawda plotki o tym, że Edyta Lewandowska i Ziemowit Pędziwiatr się rozstali, krążyły od jakiegoś czasu, to jednak trudno było w nie uwierzyć. W końcu sam pogodynek zabrał głos i uciął wszelkie spekulacje. - Pani Edyta Lewandowska nie jest moją żoną i nigdy nią nie była. Rozstaliśmy się już jakiś czas temu. To nie są trzy miesiące, to nie jest rok, tylko dużo dłużej - wyjawił Ziemowit Pędziwiatr w rozmowie z Pudelkiem. Tym samym okazało się, że Edyta Lewandowska i pogodynek nie byli małżonkami, tylko żyli w konkubinacie. O swoim życiu prywatnym właściwie wcale nie opowiadali w mediach. Kiedyś dziennikarka TVP zapytana została, czym dla niej jest seks. Odpowiedziała wówczas, że to "jedna z niewielu zupełnie prywatnych spraw".

Mimo rozstania Ziemowit Pędziawiatr i Edyta Lewandowska zachowują dobre relacje. - Mimo ostatnich rewelacji mamy dobre relacje i mam nadzieję, że takie będą dalej. Mamy też wspólne dziecko, które jest dla nas najważniejsze i to jest prawda - podkreślił pogodynek. Niektórzy twierdzą, że ma on już nową partnerkę o imieniu Katarzyna. - Pani Kasia (...) to osoba, z którą znamy się dłuższy czas i to tyle, co mam na jej temat do powiedzenia - zaznaczył były już partner Edyty Lewandowskiej.