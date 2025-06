Żona Cezarego Pazury nie daje się zamknąć w domu. Choć zaledwie kilka tygodni temu bawiła się na prestiżowej gali w towarzystwie hollywoodzkiego aktora Willa Smitha, a wcześniej świętowała z bliskimi kolejne rodzinne okazje, nie zatrzymuje się ani na chwilę! 2025 rok rozpoczęła podróżą na Malediwy. Chwilę później para przemierzała zakątki Azji Południowo-Wschodniej, odwiedzając Tajlandię i Wietnam, gdzie świętowali rocznicę ślubu.

Zobacz też: Kulisy imprezy u Omeny Mensah. Izabeli Janachowskiej były potrzebne dwa krzesła! Co jedli goście?

Edyta Pazura uciekła z Polski i pozdrawia internautów prosto z Czech

Choć dotąd większość wyjazdów odbywała w towarzystwie ukochanego, tym razem Edyta Pazura postanowiła udać się w samotną podróż. Celem okazały się Czechy, a dokładniej - Praga. Wrażeniami z wyjazdu, jak zawsze, podzieliła się na Instagramie.

W poniedziałkowy poranek Edyta opublikowała zdjęcie, które błyskawicznie przykuło uwagę internautów. Widzimy ją przy oknie praskiej kamienicy, ubraną jedynie w nonszalancko zarzuconą białą kołdrę. Kadr pełen światła, nostalgii i uroku starego miasta szybko zyskał popularność. Sama Edyta opatrzyła go podpisem:

Prawie jak Paryż, a jednak Praga - czytamy we wpisie Edyty.

Na reakcję męża nie trzeba było długo czekać. Cezary Pazura, znany ze swojego poczucia humoru, zareagował w typowy dla siebie sposób, komentując: "Prawie jak suknia, a jednak kołdra". Ich luźna wymiana zdań w komentarzach tylko potwierdza, że dystans do siebie to cecha, która od lat spaja ten związek.

Choć na pierwszy rzut oka wyjazd do Pragi może wydawać się spontaniczną przygodą, prawdopodobnie wiąże się z obowiązkami zawodowymi Edyty. Nie zmienia to jednak faktu, że Pazura z ogromnym wyczuciem potrafi łączyć pracę z przyjemnością. Ona wie doskonale jak się ustawić! Jej relacje z podróży nie tylko inspirują do odkrywania nowych miejsc, ale też pokazują, jak można celebrować codzienność - nawet wtedy, gdy "stylizacja" ogranicza się do hotelowej kołdry.

Zobacz też: Edyta Pazura "donasza" sukienkę po Dodzie? Na balu u Omeny Mensah pojawiła się w kreacji, którą już znamy

Zobacz naszą galerię: Edyta Pazura uciekła z Polski. Zamiast w sukienkę wskoczyła w kołdrę!

Sonda Pojechałbyś na wakacje z Cezarym Pazurą i jego żoną Edytą? Tak, pewnie, to super pomysł Nie, nigdy w życiu Wolę inne towarzystwo Podróżuję sam/-a Tak, ale nie za taką cenę Nie wiem