Edyta Zając w raju. Założyła minibikini, odsłoniła boską figurę. Zobaczcie sami!

Edyta Zając to nowa prowadząca show "Hotel Paradise". 36-letnia modelka zastępuje Klaudię El Dursi, która była gospodynią poprzednich edycji, ale teraz nie wyjechała do tropików, bo spodziewa się trzeciego dziecka i skupia na życiu rodzinnym. Czy Zając sprawdzi się w nowej roli? O tym przekonamy się już pod koniec lutego, gdy TVN7 zacznie emisję 10. sezonu popularnego programu.

Show rusza 27 lutego o 20:00 i będzie nadawany od poniedziałku do czwartku. Dla widzów będzie to okazja, by bliżej poznać Edytę Zając, przepiękną modelkę i ekspartnerkę Jakuba Rzeźniczaka. Ale zanim to nastąpi, można przyjrzeć się jej, oglądając zdjęcia i nagrania, które udostępnia na swoim instagramowym profilu. Śledzi ją tam 166 tys. internautów.

Edyta Zając w samym bikini. Odsłoniła idealną figurę. No i te nogi!

Ostatnio na koncie modelki na Instagramie pojawiło się sporo wakacyjnych fotek. Choć gwiazda była na Filipinach w pracy, w końcu zdecydowała się na kilka dni urlopu. Ubrana w skąpe bikini opalała się, pływała i świetnie bawiła. Była żona Rzeźniczaka wydaje się żyć swoim najlepszym życiem - i zawodowo, i prywatnie. Wygląda przy tym jak milion dolarów.

Internauci komentują. Jest podobna do Angeliny Jolie?

Internauci nie pozostali obojętni na zdjęcia Zając w bikini. Niektórzy tylko chwalili jej nienaganną sylwetkę i bajecznie długie nogi, inni zauważyli podobieństwo modelki do Angeliny Jolie.

"Przez chwilę myślałam, że na pierwszym zdjęciu to Angelina", "Jaka podobna do Angeliny", "Przepiękna", "Najpiękniejsza kobieta w Polsce" - komentowali.

Faktycznie, Zając ma w sobie coś z Jolie, a 10 lat temu brała udział w wyborach Miss Polonia.

