Eisenberg dostał polskie obywatelstwo od Dudy i już żałuje? Chodzi o pobór do wojska!

Jesse Eisenberg to aktor znany na całym świecie. Gwiazdor niedawno oficjalnie stał się obywatelem Polski. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda osobiście wręczył mu dokument potwierdzający to wyróżnienie. Eisenberg od lat mówił w wielu wywiadach, że jest związany z Polską. Oto co jeszcze wyjawił.