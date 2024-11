Hollywoodzkie gwiazdy na premierze w Polsce. Nie zabrakło również polskich sław

Ola Żuraw długo to ukrywała. Wreszcie miała dość. Rodzice zmuszali ją do bycia w Świadkach Jehowy. To był koszmar

"Prawdziwy ból": Film o odkrywaniu korzeni

"Prawdziwy ból" to wyjątkowy film Jessego Eisenberga. By go nakręcić, hollywoodzki gwiazdor przyjechał do Polski. Zdjęcia kręcone były m.in. w Lublinie, Warszawie i Krasnymstawie. W filmie zobaczyć można również gwiazdę kultowego "Dirty Dancing", Jennifer Gray.

Film Eisenberga opowiada historię kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy po śmierci babci postanawiają przyjechać do jej ojczyzny i tym samym poznać własne korzenie. To niezwykle poruszające i osobiste dzieło Eisenberga. Aktor i reżyser w 2008 roku sam odbył podobną podróż po Polsce. Jego rodzina pochodzi bowiem z Krasnegostawu.

Od zawsze chciałem stworzyć film w Polsce. Kocham to miejsce. Jest bardzo piękne i inne od miejsca, w którym mieszkam. (...) Miasta, które odwiedzają postacie, są dokładnie tymi samymi miastami, które odwiedziłem z moją żoną w 2008 roku - mówił aktor podczas premiery.

Polskie i hollywoodzkie gwiazdy na premierze

Kieran Culkin jest młodszym bratem Macaulay'a Culkina, czyli kultowego Kevina z ferii "Kevin sam w domu". Poszedł w ślady brata i nawet wystąpił z nim w kultowym filmie. Sławę i ogromny sukces przyniosła mu z kolei rola w serialu "Sukcesja". Przed premierą "Prawdziwego bólu" wyznał, że niewiele brakowało, a nie zagrałby w tym filmie. Wszystko przez zdjęcia w Polsce.

To zabrzmi strasznie, ale próbowałem się wycofać, bo miało mi to uprzykrzyć życie. Jednocześnie nie mogłem nie zrobić filmu z tak pięknym scenariuszem. Powiedziałem żonie: Przykro mi, kochanie. Muszę zrobić ten film - mówił w rozmowie z magazynem "Interview".

Culkin nie tylko przyjechał do Polski na czas kręcenia filmu, ale również na jego specjalny pokaz przedpremierowy. Odbył się on w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Na miejscu oprócz obsady i twórców filmu, pojawiła się plejada polskich gwiazd, takich jak Maja Ostaszewska, Grażyna Torbicka czy Paweł Deląg.

