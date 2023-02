Preselekcje do Eurowizji 2023. Spójrzcie, kogo widzowie dostrzegli obok syna Górniak!

Klaudia El Dursi zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Top Model". Choć w programie dotarła prawie do finału, widzowie już w trakcie trwania show bardziej dostrzegali w niej celebrytkę, która aspiruje na bycie prezenterka telewizyjną, aniżeli chciała faktycznie rozwijać się w branży modelingowej. Od czasu do czasu bierze udział wprawdzie w specjalnych sesjach zdjęciowych, jednak to prowadzenie "Hotelu Paradise" było jej głównym zajęciem przez ostatnich kilka sezonów (i będzie w najbliższym czasie, bo właśnie ruszyły nagrania 7. sezonu randkowego show). Jak się jednak okazuje, dobra passa może się skończy, ponieważ na horyzoncie pojawiła się Edyta Zając.

Kladuia El Dursi wyleci z TVN-u?! Ma obawiać się Edyta Zając

Klaudia El Dursi świetnie sprawdziła się w roli prowadzącej miłosnego show. Na planie zawsze wykazywała się troską i zainteresowaniem. Widzowie chwalili ją za to, jaką atmosferę wprowadza na plan programu, ale już niebawem może to nie wystarczyć. TVN zrealizował kilka tygodni temu nowy program randkowy, którego prowadzącą została Edyta Zając. Modelka, która wiele przeszła w swoim życiu, również odnalazła się na planie produkcji i, jak donosi informator Pudelka, ma stanowić wielką konkurencję dla El Dursi.

- Edyta Zając sprawiła, że Klaudia El Dursi jest lekko zaniepokojona i poczuła na plecach oddech konkurencji. Modelka, która właśnie zakończyła zdjęcia na planie "True Love", złapała świetny kontakt z ekipą i zrobiła dobre wrażenie na producentach. El Dursi zdała sobie sprawę, że dwa podobne show na antenie mogą się nie utrzymać i jest zmotywowana do pracy bardziej nie kiedykolwiek. Na planie nie jest tajemnicą, że Edyta i Klaudia za sobą nie przepadają - czytamy na stronie serwisu.

To właśnie przez realizację nowego programu TVN nie podjął się w ostatnim czasie wyprodukowania wiosennego sezonu "Hotelu Paradise" (ten wróci na antenę TVN7 dopiero jesienią).