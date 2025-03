Elżbieta Romanowska to jedna z tych gwiazd, które są bardzo cenione przez widzów nie tylko za talent aktorski, ale także za swoją naturalność i ciepłą osobowość. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się swoją codziennością, choć jednak ostatnio zrobiło się o niej bardzo cicho. Fani zauważyli, że od dłuższego czasu nie dodawała nowych postów w mediach społecznościowych. Teraz wyszło na jaw, co było tego powodem.

Po dłuższym czasie nieobecności w mediach społecznościowych, Elżbieta Romanowska postanowiła przerwać milczenie i podzielić się ze swoimi obserwatorami smutnymi wieściami. W emocjonalnym wpisie wyznała, że jej rodzina zmaga się obecnie z poważnymi problemami. Choć nie zdradziła szczegółów dotyczących sytuacji rodzinnej, wyraźnie dała do zrozumienia, że przeżywa trudny okres.

Kochani… Długo się zbierałam by do Was napisać. Końcówka 2024 była dla mnie i mojej Rodziny bardzo ciężka i bolesna. Niestety ten stan trwa do dziś. Nie było mnie tutaj bo potrzebowałam całą swoją energię i wolny czas poświęcić mojej Rodzinie. Przechodziliśmy prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nadzieja, jej utrata, niemoc, walka z wiatrakami, rozpacz to tylko nieliczne emocje które towarzyszyły nam i towarzyszą każdego dnia. Znacie takie uczucie gdy dochodzicie już do ściany, gdy wydaje Wam się że więcej już nie udźwigniecie ale życie postanawia zweryfikować wasze myślenie i udowodnić Wam, że jesteście w błędzie i jednak możecie? Mówię się że Bóg daje nam tyle ile jesteśmy w stanie udźwignąć… Więc okazuje się że ja mogę unieść zaje…ście dużo! Gdy już się wydawało, że dochodzimy do względnej „stabilności”, spadał na nas kolejny cios. Niestety ten wpis nie będzie miał Happy Endu, gdyż ten zły czas jeszcze się nie skończył ale dzięki wsparciu mojej Rodziny i cudownych przyjaciół mam siłę by powoli tutaj wrócić. Bo życie toczy się dalej… I chociaż moje serce rozpadło się na kawałki, łkając cichutko każdego dnia staram się uśmiechać dostrzegając cudownych ludzi którzy dają mi siłę każdego dnia, doceniając promienie słońca dzięki którym łatwiej mi wstawać i mierzyć się z każdym kolejnym dniem. Bardzo Wam dziękuję za Waszą troskę i słowa wsparcie i za ten czas który potrzebowałam by skupić się na naszej Rodzinie. Czas jednak zacząć na nowo dostrzegać budzący się na nowo do życia świat - czytamy we wpisie Romanowskiej.