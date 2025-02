Elżbieta Romanowska wyznaje, że remonty ją prześladują. Nawet we własnym domu nie miała ostatnio spokoju

Elżbieta Romanowska od kilku sezonów prowadzi w Polsacie program "Nasz nowy dom". Czego nauczyła się dzięki pracy w remontowym hicie stacji?

Jednak jak sama przyznaje, nie zamierza wchodzić w kompetencje ekipy budowlanej, bo wie, że każdy specjalista ma swoje zadania. Nie zawsze tak jednak było. Kiedyś często zastanawiała się, dlaczego niektóre rozwiązania nie zostały wprowadzone.

Czy po powrocie z pracy Romanowska potrafi odpuścić remontowe myślenie? Nie do końca.

Nie oznacza to jednak, że remonty dały jej spokój.

— Kiedy cały czas jest się właściwie w remoncie, no to już ściąganie remontu do domu nie jest takie oczywiste. Jakoś te remonty nadal mnie prześladują. Jakiś czas temu zostałam zalana, więc remont w mieszkaniu trzeba było zrobić. Ale przynajmniej teraz wiem, na co zwrócić uwagę!