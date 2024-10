Elżbieta Zającówna, kiedy umarła miała jedynie 66 lat. Informacje o jej śmierci obiegły całą Polskę. Nie od dziś wiadomo było jednak, że wielka gwiazda miała poważne problemy zdrowotne. Elżbieta przez jakiś czas grała z Potocką w serialu "Matki, żony i kochanki". Niedawno Małgorzata w swoim najnowszym wywiadzie opowiedziała o ich pięknej relacji. Taka więź jak ich bardzo rzadko zdarza się w polskim show-biznesie.

Małgorzata Potocka w wywiadzie wyznała, że z Elżbietą Zającówną łączyła ją wyjątkowa przyjaźń. Chociaż kobiety nie widywały się codziennie, to mogły na siebie liczyć.

Aktorki widziały się jakiś czas przed śmiercią Elżbiety Zającówny. Potocka wracała wtedy z obozu sportowego i zachęcała swoją młodszą koleżankę do udziału w tej imprezie. Niestety nie dane im było wziąć w niej udziału. Jedna z przyjaciółek zmarła.

Mówię jej: "Słuchaj, w tym samym miejscu co kiedyś". A ona na to: "Och, jej, to świetnie, to może pojedziemy wspólnie wiosną?" - wspominała aktorka Małgorzata Potocka w rozmowie z dziennikarzami portalu jastrzabpos.pl.