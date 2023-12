Emilian Kamiński zmarł rok temu w Drugi Dzień Świąt. Jak radzi sobie Justyna Sieńczyłło bez ukochanego męża?

Nie ma wątpliwości, że to był trudny rok dla Justyny Sieńczyłło. Przede wszystkim do dziś trudno jest pogodzić się jej ze śmiercią Emiliana Kamińskiego. Dodatkowo na jej barkach spoczywa utrzymanie i zarządzanie Teatrem Kamienica. ponadto Sieńczyłło jest aktywną aktorką. Gra jeszcze w „Klanie” i kilku spektaklach, m.in. w sztuce „Wiera Gran”. Tuż przed świętami, kontynuując piękną tradycję, zapoczątkowaną przez męża, zorganizowała wieczerzę wigilijną dla bezdomnych. Niestety nie udało nam się jednak porozmawiać z wdową po Emilianie Kamińskim.

Justyna Sieńczyłło wciąż przeżywa stratę męża

Sieńczyłło choć stara się, by zawodowe sprawy były dopięte na dostani guzik, prywatnie jest wyczerpana sytuacją, a swoją żałobę przeżywa wciąż w sercu. – Pani Justyna ma bardzo dużo obowiązków. Jej grafik pęka w szwach. Trudno znaleźć wolny termin na rozmowę. Ponadto nie czuje się na siłach, by publicznie opowiadać o tym jak się czuje i jaki to dla niej trudny czas. Jest bardzo przemęczona i potrzebuje spokoju. Zbliżająca się rocznica śmierci pana Emiliana to przykry moment dla jej rodziny. Lepiej nie rozdrapywać ran, które wciąż się nie zagoiły – powiedziała „Super Expressowi” bliska współpracowniczka Justyny Sieńczyłło. Artystka w całej tej sytuacji i tak świetnie sobie radzi i jest bardzo dzielna.

Życzymy wytrwałości.

