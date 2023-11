Emilian Kamiński robił, co mógł, żeby to ukryć. Teraz, rok po jego śmierci, prawda wyszła na jaw

Emilian Kamiński odszedł nagle, tak przynajmniej wszystkim się wydawało, bo aktor długo nie wyjawiał prawdy o swojej chorobie nowotworowej. W grudniu 2023 roku minie dokładnie rok od czasu, kiedy pożegnaliśmy tego wybitnego reżysera i aktora. Kamiński odszedł w wieku 70 lat po długiej walce z rakiem. Justyna Sieńczyłło, żona Kamińskiego, z którą wspólnie prowadził Teatr Kamienica, udzieliła teraz wywiadu dla serwisu Plejada, w którym otworzyła się na temat śmierci męża. Wyjawiła też to, co długo próbował ukrywać przed śmiercią. Jak Sieńczyłło radzi sobie po stracie ukochanego? Powiedziała, że tęskni za nim każdego dnia, a w trudnych chwilach pomaga jej praca, która odrywa myśli. - To nieprawda, że czas goi rany - stwierdziła. Jak to możliwe, że Emilianowi Kamińskiemu tak długo udawało się ukrywać chorobę przed opinią publiczną? I dlaczego to robił? Justyna Sieńczyłło postanowiła wyjawić tę tajemnicę. To bardzo smutny powód.

Emilian Kamiński robił, co mógł, żeby ukryć to przed śmiercią. Teraz prawda wyszła na jaw!

Z wywiadu, jakiego Justyna Sieńczyłło udzieliła Plejadzie na temat Emiliana Kamińskiego wynika, że reżyser i aktor nie chciał pozwolić sobie na słabość, wolał udawać silnego, by "nikogo nie martwić". Do samego końca próbował ukryć to, że w środku walczy.

- Nie chciał, by ktoś się nad nim użalał i litował. On był twardym człowiekiem. Nawet jak mdlał podczas prób, mówił, że to z przemęczenia. Przed spektaklami ustawiał sobie w garderobie oddech i grał jak gdyby nigdy nic. Nikt nie podejrzewał, że mierzy się z tak straszną chorobą. Intensywnie pracował do samego końca, do tego stopnia, że nakręcił "U Pana Boga w Królowym Moście" - zarówno film, jak i serial, i nikt z planu nie wiedział, jak bardzo walczył wtedy z chorobą i bólem. Starał się żyć tak, jakby był zdrowy, nie odpuszczał - zdradziła Justyna Sieńczyłło.

Żona Kamieńskiego ujawniła też, że do końca obydwoje mieli nadzieję, że aktorowi uda się wygrać z rakiem. Miał nawet w planach spróbować nowatorskiej metody leczenia. Nadzieja tliła się długo, aż w końcu - niestety - zgasła, a Emilian Kamiński zmarł. - Dbał o swoje zdrowie i myślał, że będzie żył sto lat. Emilian zachorował na raka płuc, nigdy nie wypalając ani jednego papierosa. Wszyscy specjaliści w Polsce i na świecie wskazywali jako przyczynę choroby długoletni stres - przyznała Justyna Sieńczyłło. Był wyjątkową osobą i bardzo go brakuje.

