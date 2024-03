Oscary 2024: Oryginalny dekolt skradł show! Choć to "złoty gorset" robi największe wrażenie...

Te kreacje zapierają dech! Ariana Grande zachwyciła, za to Zendaya... skromnie

Szok! Piotr Stramowski pokazał co ma pod spodniami. Zrobił to w centrum miasta

Za nami wielka gala rozdania najważniejszych nagród w przemyśle filmowych. Jak co roku, przyznanie Oscarów budzi wielkie emocje. Często nie tylko wyniki i rozstrzygnięcia emocjonują publiczność, ale również to, co dzieje się wokół gali. Tak było i tym w roku. Z tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów widzowie na pewno zapamiętają moment odebrania statuetki przez Emmę Stone. Gwieździe Hollywood pękła sukienka! I statuetkę odebrała z pękniętą suknią!

Emma Stone odbiera statuetkę z pękniętą suknią! "Nie patrzcie"

Emma Stone pojawiła się na gali w przepięknej, dopasowanej sukience z baskinką i trenem. Kreacja była bardzo długa. Obawiano się, czy aktorka nie przewróci się o swój długi tren. Stało się jednak coś gorszego! Gorset nie wytrzymał i suknia pękła! Było to widać, kiedy Stone szła na scenę, by odebrać statuetkę. Sama też nie ukrywała wpadki.

- Suknia mi pękła. To stało się podczas"I'm Just Ken", na pewno - zażartowała, odnosząc się do występu Ryana Goslinga

Pod koniec powiedziała, aby nie patrzeć na tył jej sukni.

- Nie patrzcie na tył mojej sukni - rzuciła na pożegnanie.

Zobacz poniższą galerię: Emma Stone na Oscarach 2024