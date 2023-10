Etna kupuje apartament na Cyprze! Gwiazda disco polo wyprowadzi się z Polski?

Niewiarygodne, co Kuba Wojewódzki kupił na stacji benzynowej! Wziął aż cztery sztuki

Coraz więcej polskich gwiazd inwestuje w apartamenty i posiadłości zagranicą, w miejscach, gdzie słońce świeci cały rok i nie ma nudy. Niebawem dołączy do nich Etna, która niedawno wybrała się na Cypr, gdzie zrealizowała klip, a także oglądała luksusowe nieruchomości - gotowe apartamenty i wille oraz . Piękna piosenkarka odwiedziła biuro jednego z inwestorów na Cyprze Północnym oraz tereny, na których wznoszą się pokaźne budowle nad samą linią brzegową Morza Śródziemnego. Być może niedługo zamieszka w tym Raju.

Przez wojnę na Ukrainie Etna chce wyprowadzić się z Polski?

Gwiazda disco polo jest pod wielkim wrażeniem miejsc, które zobaczyła. - Mieszkamy z mężem dość blisko granicy ze wschodem. Ostatnimi czasy nie czujemy się bezpiecznie w naszym domu pod Białymstokiem. Coraz częściej myślimy o tym, by zainwestować w nieruchomość zagranicą, bo w Polsce jest szaro i drogo. Kilka ofert skradło moje serce. Kocham słońce, więc Cypr jest idealny. Jest też na tyle blisko, że bez problemu mogę przylatywać do Polski na koncerty - mówi „Super Expressowi” Etna. - Niesamowite, że apartament na Cyprze z dostępem do morza i atrakcji jest tańszy niż dwupokojowe mieszkanie w Warszawie. Przywiozłam ze sobą kilka ofert, które właśnie analizujemy z Jackiem. Kancelaria z Polski, którą prowadzi Katarzyna Ruszel zaoferowała mi też pomoc w załatwieniu wszelkich formalności - zachwyca się wokalistka disco polo.