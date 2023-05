Eurowizja 2023. Znamy kolejność występów w finale. Z którym numerem śpiewa Polska?

Tuż przed półfinałem Eurowizji dowiedzieliśmy się, kim są rodzice Blanki Stajkow. Aż nas zamurowało! To wiele wyjaśnia

Eurowizja 2023: Blanka awansowała do FINAŁU! Polska pozostaje w grze. BRAWO! [ZAPIS RELACJI]

Poznaliśmy kulisy wyrzucenia Dowbor z Polsatu. Pojechała, by świętować, a Miszczak zadał jej cios. Ukojenie dają jej konie

Znamy już wszystkich finalistów Eurowizji 2023. To 20 półfinalistów oraz Ukraina, zwycięzca poprzedniej edycji konkursu i tzw. Wielka Piątka, czyli Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy (odpadły Malta, Łotwa, Irlandia, Azerbejdżan, Holandia, Dania, Rumunia, Islandia, Grecja, Gruzja i San Marino). Wiadomo także, w jakiej kolejności pojawią się artyści na scenie w Liverpoolu. Polska wystąpi z numerem 4., czyli na początku konkursu.

Czy Blanka ma spore szanse w finale? Niestety nie wiadomo, które miejsce zajęła w swoim półfinale (zapis relacji). Wyniki zostaną podane dopiero po zakończeniu konkursu Eurowizji.

1. Austria – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

2. Portugalia – Mimicat – Ai Coração

3. Szwajcaria – Remo Forrer – Watergun

4. Polska – Blanka – Solo

5. Serbia – Luke Black – Samo Mi Se Spava

6. Francja – La Zarra – Évidemment

7. Cypr – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

8. Hiszpania – Blanca Paloma – EAEA

9. Szwecja – Loreen – Tattoo

10. Albania – Albina & Familja Kelmendi – Duje

11. Włochy – Marco Mengoni – Due Vite

12. Estonia – Alika – Bridges

13. Finlandia – Käärijä – Cha Cha Cha

14. Czechy – Vesna – My Sister’s Crown

15. Australia – Voyager – Promise

16. Belgia – Gustaph – Because Of You

17. Armenia – Brunette – Future Lover

18. Mołdawia – Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

19. Ukraina – TVORCHI – Heart Of Steel

20. Norwegia – Alessandra – Queen Of Kings

21. Niemcy – Lord Of The Lost – Blood & Glitter

22. Litwa – Monika Linkytė – Stay

23. Izrael – Noa Kirel – Unicorn

24. Słowenia – Joker Out – Carpe Diem

25. Chorwacja – Let 3 – Mama ŠČ!

26. Wielka Brytania – Mae Muller – I Wrote A Song

Eurowizja 2023 - główni faworyci do wygrania konkursu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.