Eurowizja 2025: Dominik Dudek występuje i równocześnie planuje ślub. Oto jego piękna narzeczona

Dominik Dudek może być znany szerszej publiczności dzięki programowi "The Voice of Poland", w którym brał udział. Mężczyzna trafił do drużyny byłych członków zespołu Afromental, Tomasza Lacha i Aleksandra Barona, a następnie zawojował scenę w show TVP. Spodobał się zarówno jury, jak i publiczności, co skutkowało finalnie jego zwycięstwem w całym programie. Teraz Dudek ponownie staje w szranki o możliwość reprezentowania Polski w konkursie Eurowizja 2025. Oprócz niego, o tę szansę bój toczą: Justyna Steczkowska, Daria Marx, Kuba Szmajkowski, Janusz Radek, Marien, Sonia Maselik, Chrust, Sw@da x Niczos oraz Tynsky. Łącznie dziesięć osób wystąpi 14 lutego 2025 roku w TVP, by zaprezentować się widowni. Po raz pierwszy głosowanie i decyzja będzie w całości należeć do widzów, którzy muszą wysyłać SMS-y na swojego ulubionego artystę lub artystkę. Tymczasem okazuje się, że oprócz przygotowań do występu, Dominik Dudek równocześnie planuje ślub. Jego ukochana narzeczona, Aleksandra, daje jasno do zrozumienia, że wspiera swojego przyszłego męża w realizowaniu jego marzeń. Szczegóły poniżej.

Dominik Dudek i Aleksandra planują bajkowy ślub. Pojawił się już pierwszy konflikt

Dominik Dudek zgłosił się do preselekcji eurowizyjnych z utworem zatytułowanym "Hold The Light". Piosenka została stworzona w Szwajcarii z producentami zwycięskiego utworu z ubiegłego roku - "The Code" Nemo. Czy to pod jej szyldem Polska zaprezentuje się na Eurowizji 2025? Nie wiadomo, choć wątpliwości nie mają bliscy Dominika, w tym jego ukochana Aleksandra. Para już zaczęła ślubne planowanie.

- Myślimy o tym, byliśmy oglądać jakieś miejsca, ale mamy czasami takie myśli: "Kurczę, może walić to wszystko, weźmy sobie po prostu jakiegoś urzędnika, zróbmy szybkie wesele, ze świadkami i tyle". Nie wiem, jak to się skończy - stwierdził Dominik Dudek w wywiadzie dla ESKA.pl.

Jednocześnie wokalista zapewnia, że nie zamierza śpiewać na własnym weselu, ale organizacja tego wyjątkowego dnia jeszcze nie jest dopięa na ostatni guzik. Pojawił się nawet pierwszy konflikt. - Nie chcę mieć żadnych zespołów. Ola chce, ja nie. Tu mamy konflikt - przyznał rozbawiony Dominik Dudek.

