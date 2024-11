Eurowizja Junior 2024: Już wiadomo, kto wygra!? Polska okrutnie potraktowana. "Oszustwo!"

Eurowizja Junior 2024 rozpoczęła się 16 listopada 2024 roku o godz. 18:00. Polska reprezentowana jest przez 11-letniego chłopca, którym jest Dominik Arim. Nastoletni wokalista wraz z piosenką "All Together" dał całkiem niezły występ, ale to może okazać się niewystarczające. W mediach społecznościowych aż kipi od emocji, bo zwycięzca Eurowizji Junior ponoć już jest "znany". Chodzi o aplikację "My Eurovision Scoreboard", której przewidywania do tej pory się sprawdzały. Miłośnicy konkursu rozdają tam punkty pomiędzy reprezentantów oraz ich utwory. Zgodnie z głosowaniem, to Portugalia zwycięży tegoroczną Eurowizję Junior, czyli konkretnie Victoria Nicole z piosenką "Esperanca". Ta sama wokalistka jest typowa przez ekspertów eurowizyjnych oraz twórców internetowych, którzy co roku śledzą przebieg konkursu. Wysoko w notowaniach jest także Ukraina oraz Estonia. A jak prezentuje się Polska oraz Dominik Arim w tych zestawieniach? Zostaliśmy okrutnie potraktowani. Szczegóły poniżej.

Dominik Arim bez szans na Eurowizji Junior 2024? Notowania ekspertów nie zostawiają złudzeń

Dominik Arim we wspomnianych zestawieniach znajduje się - niestety - na ostatnim miejscu. Zdaniem polskich fanów, to "oszustwo" i celowe nastawianie głosujących przeciwko nam. Wszystko wskazuje na to, że "All Together" nie powtórzy sukcesu, jaki przyniosły piosenki Roxie Węgiel czy Viki Gabor w przeszłości. Zresztą tegoroczna konkurencja jest na wysokim poziomie, choć nie brakuje wpadek wokalnych i fałszów pozostałych reprezentantów. Czy faktycznie "już wiemy, kto wygra", czy może ostateczne wyniki Eurowizji Junior 2024 okażą się zupełnie inne? Możemy się jeszcze nieźle zdziwić, ponieważ to, co o konkursie wiemy na pewno, to to, że nic do końca nie wiemy. Eurowizja jest bardzo nieprzewidywalna i wszystko jest jeszcze możliwe. W "Super Expressie" niezmiennie trzymamy kciuki za jak najlepszy wynik Dominika, a więc i Polski.

Zobacz galerię zdjęć: Eurowizja Junior 2024. Polska walczy o zwycięstwo