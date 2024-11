Eurowizja Junior 2024. Finałowe emocje! Dominik Arim wśród 17 szczęśliwców [Relacja na żywo]

Kolejność występów w dzisiejszym koncercie:

Włochy: Simone Grande – Pigiama Party

Estonia: Annabelle Ats – Tänavad

Albania: Nikol Çabeli – Vallëzoj

Armenia: Leo - Cosmic Friend

Cypr: Maria Pissarides – Crystal Waters

Francja: Titouan – Comme Ci, Comme Ça

Macedonia Północna: Ana i Aleksej – Marathon

Polska: Dominik Arim – All Together

Gruzja: Andria Putkaradze – To My Mom

Hiszpania: Chloe DelaRosa – Como La Lola

Niemcy: Bjarne – Save The Best For Us

Holandia: Stay Tuned – Music

San Marino: Idols SM – Come Noi

Ukraina: Artem Kotenko – Hear Me Now

Portugalia: Victoria Nicole – Esperança

Irlandia: Enya Cox Dempsey – Le Chéile

Malta: Ramires Sciberras – Stilla Ċkejkna