Dominik Arim dał popis na Eurowizji Junior 2024! Tak zaprezentowała się Polska. Mocny występ

Eurowizja Junior 2024: Dominik Arim z piosenką pt. "All Together" dał mocny występ podczas tegorocznej odsłony "dziecięcej Eurowizji". Czy Polska ma szansę na zwycięstwo, które przed laty dały nam Roksana "Roxie" Węgiel oraz Wiktoria "Viki" Gabor? Polscy fani z pewnością trzymają kciuki za naszego reprezentanta. Dominik Arim robił, co mógł, by dać jak najlepszy występ.