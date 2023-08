Ewa Chodakowska usłyszała, co wygadywała na temat jedzenia psów Natalia Jabłońska, która miała być kandydatką Konfederacji w najbliższych wyborach parlamentarnych. Kobieta twierdziła, że zakaz handlu mięsem z psów jest niepotrzebny, bo... "mięso to mięso". - Uważam, że nie powinno się zakazywać jedzenia psów, jeśli ktoś taką ochotę ma - zaznaczyła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" polityczka. Ostatecznie Natalia Jabłońska została usunięta z listy kandydatów do Sejmu, ale inny działacz Konfederacji Dobromir Sośnierz w "Expressie Wieczornym" wypalił, że "nie jest pies w niczym lepszy od krowy". - To nasze przyzwyczajenie - argumentował poseł. - Nie powinno państwo regulować naszych uczuć wobec zwierząt. Nie ma powodu, żeby takie regulacje istniały - zaznaczył. W sprawie jedzenia psów w końcu głos zabrała rozsierdzona Ewa Chodakowska, która poniżyła Natalię Jabłońską jak... psa!

Ktoś powie, że są takie miejsca, gdzie psy się spożywa. Są też takie miejsca na świecie, gdzie poluje się wciąż na ludzi i praktykuje się kanibalizm. Chcemy być takim miejscem? Tu jest problem. Dostaję też głosy, "no ale krowie należy się szacunek, tak samo jak psu". Nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby ludzie z dnia na dzień przestali jeść wołowinę. Ale jesteśmy w stanie sprawić, żeby ludzie nie dokładali na talerz jeszcze psa. Niedobrze mi się robi na samą myśl. I wciąż zastanawiam się, z czym, nie z kim, ta kobieta zamieniła się na mózg - piekliła się Ewa Chodakowska.