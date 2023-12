"Co to za życie bez tańca"

Ewa Drzyzga po czerwcowych zwolnieniach w "Dzień dobry TVN" ma nowego partnera telewizyjnego. Do czerwca program prowadziła wraz Agnieszką Woźniak-Starak. Teraz była prowadząca "Rozmów w toku" wita o poranku telewidzów wspólnie z Krzysztofem Skórzyńskim. Prowadzący zostali mile przyjęci przez telewidzów i są jedną z najbardziej ulubionych par w "Dzień dobry TVN". Ostatnio podczas programu Ewa Drzyzga nie mogła powstrzymać łez wzruszenia! Wiemy, dlaczego!

Ewa Drzyzga z trudem powstrzymała łzy! Piękne słowa w kierunku dziennikarki

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński prowadzili program, gdy gościem na kanapach była nowa Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak. Podczas rozmowy zdradziła swoje pierwsze kroki na nowym stanowisku. W pewnym momencie zdecydowała się na bardzo wzruszający gest w kierunku prowadzącej. Monika Horna-Cieślak podziękowała Ewie Drzyzdze za zainspirowanie jej do działania na rzecz dzieci. Nowa Rzecznik Praw Dziecka wyznała, że to program "Rozmowy w toku", zaangażował ją do działania na rzecz krzywdzonych dzieci.

- Jak miałam 14 lat i oglądałam "Rozmowy w toku" było powiedziane o tym, że dzieci są krzywdzone i to się tak wszystko zaczęło, dziękuję za to pobudzenie we mnie tej niezgody na to, że dzieci doświadczają takich krzywd, wzbudziło to we mnie młodzieńczy bunt - powiedziała w kierunku Ewy Drzyzgi, dając jej kwiaty.

Prowadząca nie kryła wzruszenia, a w jej oczach mogliśmy ujrzeć łzy.

- Chciałabym podziękować tobie, że to usłyszałaś, ale też chciałabym podziękować tym wszystkim dzieciom, które w naszym programie o tym mówiły - powiedziała Ewa Drzyzga.

