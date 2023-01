Ewa Kasprzyk zapytana o seks na pierwszej randce. Odpowiedź jest hitem Internetu

Gwiazda filmów „Kogel mogel”, mimo upływu lat, cały czas czuje się atrakcyjnie. - Uważam, że kobiecość nie ma wieku. I nie polega na noszeniu ładnych torebek czy seksownych szpilek. Moja (kobiecość) budziła się stopniowo i jest związana ze zmysłowością, sensualnością - powiedziała kilka lat temu w jednym z wywiadów. Ewa Kasprzyk nigdy też nie narzekała na brak adoratorów i otwarcie mówiła o seksie. Od kilku lat związana jest z Michałem Kozerskim, który jest od niej młodszy. Nie jest to jednak przypadek… Gwiazda uważa, że kobiety w jej wieku powinny mieć młodszych kochanków. - To czysta biologia, nieodwracalne prawa natury. Młodsza dziewczyna lubi starszych, bo chce czuć się zaopiekowana, mieć finansową stabilizację. A później to się odwraca, bo kobieta starsza chce przeżyć coś szalonego, romantycznego, więc ugania się za młodzikami. A jeśli nie, to czasem w ogóle nie uprawia seksu, mówiąc: "Z młodym się wstydzę, ze starym się brzydzę" - wyznała gwiazda w wywiadzie dla „Wprost”.

Ewa Kasprzyk uprawiała seks na pierwszej randce

O seks została także zapytana w programie „MoonTalk”, a dokładnie o to, czy uprawiała go na pierwszej randce. - Czy uprawiałam seks na pierwszej randce? Oczywiście. Po co czekać do drugiej? Może jej nie być - powiedziała z rozbrajającą szczerością.

Nagranie trafiło na TikTok i powoli podbija serwis. Nie jesteśmy zaskoczeni.