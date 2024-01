Ewa Kasprzyk zarobi fortunę w "Tańcu z gwiazdami"! To nie koniec zmian w programie, widzowie będą zrozpaczeni

dav | deck 4:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To dopiero niespodzianka. Ewa Kasprzyk (67 l.) dołączyła do jury "Tańca z gwiazdami". Aktorka zdecydowała się przyjąć propozycję Polsatu i sporo na tym zyskała - według naszych ustaleń - 150 tys. złotych. Charyzma, dowcip, uwielbienie fanów - to wszystko sprawia, że będzie idealnym jurorem, słyszymy.