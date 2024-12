Ewelina Ślotała nie żyje. Życie jak z obrazka skrywało wielki dramat

Wyobraź sobie, że jesteś mną. Właśnie szofer odwozi cię do domu, a konkretniej 800 metrowej willi wartej 20 milionów. Z bagażnika wyjmuje torby z zakupami, w godzinę wydałaś 100 tys. złotych na rzeczy, których nie potrzebujesz i w których przez najbliższe dni, będzie cię widywała tylko służba. Twoja czarna karta nie ma limitu, a prezenty od męża nigdy się nie kończą. Jesteś kimś, należysz do najbardziej elitarnej i hermetycznej grupy w Polsce, wzbudzasz zachwyt i podziw. Masz wszystko, do momentu, kiedy lukier na torcie nie spłynie na marmurową podłogę. Tę samą, na której od wielu godzin leżysz samotna, nieszczęśliwa, poniżona. Twoje usta zamiast lukrem obklejone są krwią. Wierzysz, że na to zasłużyłaś, wierzysz, że nic nie jesteś warta. I wierzysz, że jutro będzie lepiej. Bo jesteś mną… żoną Konstancina.