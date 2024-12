Ewelina Ślotała parę lat temu zasłynęła w polskim show-biznesie jako partnerka Jakuba Rzeźniczaka. Modelka i piłkarz chętnie pokazywali się w mediach społecznościowych oraz bywali na imprezach branżowych. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu. Kobieta po rozstaniu chętnie opowiadała w mediach o byłym ukochanym.

Ewelina Ślotała przypomniała o sobie w polskim show-biznesie, kiedy wydała książkę "Żony Konstancina". To właśnie wtej publikacji opisała historię życia kobiet związanych z najbardziej majętnymi biznesmenami. Po ogromnym sukcesie publikacji, na rynku pojawiły się aż trzy kolejne pozycje autorstwa Eweliny. Między innymi: "Kochanki Konstancina"; "Rozwódki Konstancina" oraz "Matki Konstancina".

17 grudnia 2024 roku w mediach pojawiła się informacja o śmierci Eweliny Ślotały. Dziennikarze portalu pudelek.pl potwierdzili plotki z wydawnictwem Prószyński Media, z którym kobieta współpracowała. Pisarka osierociła synka.

Kilka lat temu w swojej książce Ślotała opisywała, jaki w związku jest Rzeźniczak. Kobieta nie miała skrupułów i wprost mówiła, że Jakub zdradza swoje partnerki, a one mu te zdrady wybaczają.

Kuba był bardzo dobrym człowiekiem i cudownym, podkreślam: cudownym kochankiem. Z perspektywy czasu rozumiem te tabuny kobiet, które za nim latają, bo Kuba p*****y się naprawdę pierwszorzędnie. To aż uzależniające. A przy tym ma tyle gracji, wdzięku, fantazji... i traktuje kobietę jak księżniczkę. Do tego stopnia, że z uśmiechem wybaczamy mu kolejne zdrady. Wiem, co mówię, sama przymykałam oko na blond kłaki na naszej sofie. Ach, ten Kuba! Po latach tak dobrze go wspominam, choć ostatecznie to on mnie rzucił, on przyprawiał mi rogi, nigdy nie zabrał mnie w żadną zagraniczną podróż ani nie kupił mi niczego ekskluzywnego. Wtedy to rozumiałam, ba! – dalej to rozumiem - czytamy w "Żonach Konstancina".