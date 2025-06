"Familiada": Kim są tajemniczy ankietowani?

"Familiada" jest nieodłączną częścią TVP. Nikt nie wyobraża sobie dzisiaj telewizji publicznej bez teleturnieju. Oparty jest na amerykańskim formacie "Family Feud", a jego lokalne edycje były emitowane lub są obecnie emitowane w 57 krajach świata. W polskiej telewizji zadebiutował 17 września 1994 roku. Premierowe odcinki ukazują się w weekendy i święta o godz. 14:00.

Program od samego początku prowadzący jest przez Karola Strasburgera (77 l.). Trudno wyobrazić sobie "Familiadę" bez jego udziału oraz kultowych już żartów prowadzącego. W każdym z odcinków dwie drużyny odpowiadają na pytania, próbując "wstrzelić" się w odpowiedzi ankietowanych. "Suchary Strasburgera" oraz często zaskakujące odpowiedzi ankietowanych są dziś stałą częścią programu.

Wiele osób zastanawia się kim są tajemniczy ankietowani. Wszyscy o nich słyszeli, ale nikt nigdy nie widział. Pojawiły się nawet teorie, według których ankietowani nie istnieją, a na pytania tak naprawdę odpowiadają osoby pracujące przy "Familiadzie".

Nieprzyjazne programowi plotki mówią, że ludzie ci w ogóle nie istnieją, zaś odpowiedzi na pytania (niekiedy wyjątkowo absurdalne) wymyślają pracujący przy "Familiadzie" ludzie. Do tej teorii odniósł się Karol Strasburger w wywiadzie dla Kanału Zero.

o jest taki niby tajemniczy temat. Wśród ankieterów są ci, którzy się zgłaszają, rodziny. Nasi ludzie jadą w teren i zbierają ludzi, którzy się zgłosili. Wśród nich przeprowadzane są ankiety - rodzina się zgłasza, dostaje pytania i odpowiada. To jest jedna grupa. Druga grupa jest bardzo szeroką grupą internetową i oni pytania dostają przez internet - mówił prowadzący.

"Familiada" szuka ankietowanych. Jak dostać się do programu?

O tym, jak wygląda praca ankietowanych w "Familiadzie", można przekonać się na własnej skórze. Trwają bowiem poszukiwania osób chętnych do wzięcia udziału w programie. Na Facebooku show pojawiło się ogłoszenie dotyczące poszukiwań ankietowanych. Co trzeba zrobić, by stać się częścią historii kultowego programu? Trzeba bowiem spełnić kilka warunków.

Wypełnij specjalny formularz, w którym wyrażasz chęć wzięcia udziału w tych jakże kultowych ankietach. Znajduje się on na dedykowanej stronie;

Cierpliwie oczekuj na odpowiedź z naszej strony - do wybranych osób trafi pakiet z pytaniami;

Udziel jednej odpowiedzi na każde z nich - poczujesz się jak uczestnik, gdyż czas będzie ograniczony! Nie googlujemy!

Oglądaj Familiadę i wypatruj efektów - napisano w ogłoszeniu.

