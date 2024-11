Specjalne nagranie! Strasburger o swoim końcu w "Familiadzie". "Prosimy o uwagę"

Strasburger musiał to wyznać o "Familiadzie"

„Familiada” 17 września obchodziła swoje 30-te urodziny. Dokłądnie trzydzieści lat temu w telewizji pojawił się pierwszy odcinek show, który już dziś uważany jest za kultowy. Być może nie osiągnięto by aż tak wielkiego sukcesu, gdyby nie legendarny już prowadzący, słynny gwiazdor polskiego kina, Karol Strasburger.

Słynne "suchary Strasburgera"

"Suchary Strasburgera" są dziś znakiem rozpoznawczym programu i można śmiało powiedzieć, że to pojęcie znane jest nawet tym widzom TVP, którzy nie obejrzeli ani jednego odcinka show. Nic dziwnego, że fani troszczą się o to, aby 77-letni Karol Strasburger prowadził ich ulubiony program "zawsze". Co jakiś czas pojawiają się informacje, że Strasburger podupadł na zdrowiu, ale na szczęście zawsze okazuje się, że to jakaś historia z przeszłości. Jak w takim razie wygląda gotowość gwiazdora do dalszego prowadzenia Familiady"?

W niedzielę, 3.11 w TVP wyemitowany został 3000-ny odcinek "Familiady". Z tego właśnie powodu Strasburger nagrał specjalną wypowiedź dla fanów i opublikowano ją na oficjalnym profilu show na Facebooku. To jest nagranie zza kulis!

Ważny komunikat Strasburgera

To jest ważny moment. To jest takie przypomnienie wszystkiego, co było – myślę, że to wspomnienie jest dla mnie ważne i daje mi siłę. Miałem życzenia, żeby sto lat żyć – szczerze powiedziawszy, trochę planuję więcej, ale niech i sto będzie. Przynajmniej w zdrowiu – żeby te sto lat prowadzić „Familiadę”. To byłby wynik. Byśmy mieli naprawdę chyba rekord świata w tej sprawie. Nie wiem, czy się uda – na razie nie idzie najgorzej – skwitował.

Cała prawda o "Familiadzie"

Jak widać, w nagraniu Strasburger nie tylko zażartował ze swojego wieku i z natchnął optymizmem wszystkich swoich fanów. Z okazji 3000-nego odcinka "Familiady" wspomniał też ważnych ludzi, którzy są współtwórcami sukcesu, a których już niestety z nami nie ma. Możecie to zobaczyć na końcu tekstu.

"Familiada" jest polską wersją amerykańskiego formatu „Family Feud”. Wszystkie wyemitowane na antenie TVP 2 odcinki teleturnieju „Familiada” można obejrzeć na TVP VOD.

Sonda Lubisz Karola Strasburgera? Tak, jest super! Niezbyt