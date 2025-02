"Farma 4". Popłynęły wielkie łzy w dzień przed finałem! Bandi spanikował!

W przedostatnim dniu "Farmy 4" uczestnicy zostali obudzeni, jak królowie. Do tego momentu ich srodzy mentorzy, Beata i Szymon nie pieścili ich i ostro rugali za każdą złą robotę. Ale tego ranka była kawa, ciasto i świeże pieczywo. Poleciały łzy wzruszenia... Aż zrobiło się strasznie. I to dosłownie, bo Bandi, Kaja i Surfer - każde z nich samotnie - musieli się zmierzyć ze swoim największymi lękami! Kto to przetrwał i przeszedł do finału? Poznaj szczegóły.