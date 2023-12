Fatalna sytuacja w "Wiadomościach" TVP. Dziennikarze odchodzą, prezenterka na chorobowym

Paulla głodowała i spała na ławce w parku! A to dopiero początek historii. Wstrząsające, co ona przeżyła

Anna Bogusiewicz główne wydanie "Wiadomości" ostatni raz pod koniec listopada. Prezenterka nie pojawia się także w TVP Info, gdzie prowadzi "Plan dnia". Dziennikarka ma przebywać na zwolnieniu lekarskim, do pracy ma wrócić dopiero pod koniec stycznia - podaje nieoficjalnie serwis Wirtualnemedia.pl. W "Wiadomościach" od września nie pojawia się także Michał Adamczyk. Prezenter poszedł na urlop we wrześniu i wydał oświadczenie. Związane było to z informacjami portalu Onet, według których Michał Adamczyk miał usłyszeć zarzuty prokuratorskie za pobicie kochanki, z którą miał romansować w latach 1998-2000. Dziennikarz miał już rozwiązać swoją umowę B2B z Telewizją Polską. Według doniesień medialnych Adamczyk ma otrzymać ok. 200-300 tys. zł z tytułu wypowiedzenia i zakazu konkurencji.

Swój kontrakt B2B i umowę etatową z nadawcą rozwiązała także Danuta Holecka. Prezenterka "Wiadomości" po raz ostatni serwis poprowadziła 10 grudnia. Dwa dni później dziennikarka poprowadziła jeszcze "Minęła 20" w TVP Info. Wirtualnemedia.pl informują, że w "Wiadomościach" nie pojawią się także reporterzy Bartosz Łyżwiński oraz Kamil Trzaska. Są na zwolnieniu lekarskim. Pierwszy z nich miał złamać nogę.

Przypomnijmy, że z "Wiadomościami" w ostatnim czasie rozstali się reporterzy Damian Diaz, który odszedł do NBP, Karol Jałtuszewski oraz Bartłomiej Graczak.